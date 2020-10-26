ABD’den İran Petrol Sektörüne Yeni Yaptırımlar

Maliye Bakanlığı ayrıca işadamı Mahmud Madanipour ve merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan şirketi Mobin International’ı, İran Ulusal Petrol Şirketi’nden alınan benzinin Nicolas Maduro hükümetine nakliyesi için Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA ile anlaştığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Ulusal Tanker Şirketi ile başka kişi ve kuruluşlar yer alıyor.

Başkan Donald Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde Tahran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan ABD’yi, 2018’de çekmişti. Trump, bu tarihten itibaren İran’a yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada ‘‘İran rejimi petrol sektörünü Kudüs Gücü’nün istikrarsızlaştırma faaliyetlerine kaynak oluşturmak için kullanıyor’’ dedi.

Madanipour’un İngiltere merkezli şirketleri, Mobin Holding ve Oman Fuel Trading de ABD’nin yaptırım listesine alındı.

Mobin International ve Oman Fuel, Ağustos ayında ABD tarafından el konulan tankerlerdeki yakıtın sahibi olduklarını açıklamışlardı.

ABD Adalet Bakanlığı, tankerlerin yakıtı Venezuela’ya taşıdığını kaydetmiş, ancak şirketler mahkeme belgelerinde yakıtın teslimat yerinin Venezuela olduğunu reddetmişti.

İran iki ayrı gemiyle daha Venezuela’ya benzin taşımıştı. Bu iki gemi Venezuela’ya ABD’nin müdahalesi olmaksızın girmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu ağın sadece 2019 yılının ilkbaharında 12’den fazla tankerle 10 milyon varil ham petrolün çoğunu Esat rejimine taşıdığını bildirdi; ‘‘İran Suriye’deki çatışmaları bu tür faaliyetlerle canlı tutuyor’’ denildi.

