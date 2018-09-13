ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetleri nedeniyle nükleer anlaşmadan çekildiklerini belirterek, "İran'a para akıtıyorduk ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacaklar." dedi.

Haley, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump yönetiminin İran politikasını değerlendiren bu ülkeye eleştiriler yönelten Haley, şunları söyledi:

"İran, Suriye'yi mahvetti, İsrail'e tehdit teşkil ettiklerini görüyoruz. İran, Ortadoğu'da vekalet savaşları yürütüyor ve tüm bunlar yüzünden İran nükleer anlaşmasından çekildik. Çünkü İran'a para akıtıyorduk ve tüm bu kötü tavrı sürdürmelerine izin veriyorduk. Yaptırımları tekrar getirdik. Böylece İran petrolünü hedef alacağız ve etkilerini gerçekten hissetmeye başlayacaklar. İran acıyı hissediyor, zayıf durumdalar ve balistik füze sorununu ele alana, teröre verdikleri desteği kesene kadar onları boğacağız."