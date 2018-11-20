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ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol ağına" yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:54 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren 5 kişi ve 4 şirketten oluşturduğu gayrimeşru petrol ağını, terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin aralarında bulunduğu 5 kişi ve 4 kuruluşa, Esed rejimi, Hizbullah ve Hamas'a materyal ve finansal destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulayacak.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren 9 kişi ve şirketten oluşan gayrimeşru petrol ağının, terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Tahran rejiminin, yaptırım listesine alınan Rus şirketleriyle birlikte çalışarak Suriye hükümetine petrol sağladığı iddia edilen açıklamada, Esed rejiminin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği kaydedildi.

Buna göre, Suriye vatandaşı Muhammed Amer Alchwiki ve Rusya merkezli şirketi Global Vision Group'u, söz konusu petrol ağında kilit rol oynadığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, İran Merkez Bankası'nın Uluslararası Departmanı Direktörü Rasul Sajjad ve Yardımcısı Hossein Yaghoobi'nin Alchwiki ve şirketinin para transferlerini gerçekleştirdiği için yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Global Vision Group'un İran petrolünü Suriye'ye Rusya Enerji Bakanlığı'na bağlı Promsyrioimport adlı şirketle yaptığı iş birliği sayesinde sattığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Mir Business Bank ve Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company isimli firmaların gayri meşru para transferleri için paravan olarak kullanıldığı iddiasına yer verildi.

Adı geçen 3 şirkete ilaveten Promsyrioimport'un Direktör Yardımcısı Andrey Dogaev de ABD'nin yaptırım listesine eklendi.

Son olarak Muhammed Qasim al-Bazzal'a, Hizbullah adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırım getirildiği bildirildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişi ve şirketlerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ekonomik yaptırımlar İRAN Rusya Suriye

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