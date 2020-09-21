HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den İran Savunma Bakanlığı’na Yaptırım

ABD’den İran Savunma Bakanlığı’na Yaptırım

21.09.2020 20:06 | Son Güncelleme

Pompeo’nun yeni yaptırımlar açıkladığı kişi ve kuruluşlar arasında İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı’yla birlikte, İran Savunma Sanayileri Örgütü ve Direktörü ile Venezuela lideri Nicolas Maduro da bulunuyor

ABD’den İran Savunma Bakanlığı’na Yaptırım

ABD Dışişleri, Maliye ve Ticaret Bakanları İran’a karşı kapsamlı yeni yaptırımlar açıkladı. Üç bakan, yaptırımları ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısında duyurdu. Basın toplantısında Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark O’Brien ve ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da katıldı.

Pompeo, ABD’nin yeni yaptırımlar getirdiği kuruluşlar arasında İran Savunma Bakanlığı’nın da olduğunu belirtti.

Başkan Donald Trump’ın İran’la bağlantılı konvansiyonel silah transferlerini hedef alan yeni bir kararname yayınladığını kaydeden Pompeo, BM’nin İran’a karşı silah ambargosunun yeniden devreye sokulduğunu söyledi ve tüm ülkeleri de ABD’nin bu konudaki duruşunu destekleyerek yaptırımları tekrar uygulamaya çağırdı.

Pompeo’nun yeni yaptırımlar açıkladığı kişi ve kuruluşlar arasında İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı’yla birlikte, İran Savunma Sanayileri Örgütü ve Direktörü Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi ve Venezuela lideri Nicolas Maduro da bulunuyor.

ABD Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları, İran Atom Enerjisi Dairesi’yle bağlantılı 6 kişi ve 3 kuruluşu da yaptırım listesine aldı. Pompeo, bu listedekiler arasındaki bir kişi ve kuruluşun, ABD’nin Cumartesi günü geri getirdiği BM yaptırımlarında da yer aldığı bilgisini verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptırım listesine de İran Atom Enerjisi Dairesi’yle bağlantılı 5 kişi eklendi. Bu kişiler üzerinde ihracat kontrol kısıtlamaları uygulanacak.

Ayrıca Maliye Bakanlığı, sıvı yakıt teknolojisi kullanan balistik füze örgütü Şahid Hemmat Sanayi Grubu’yla bağlantılı üç kişi ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

Pompeo, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını, Tahran’ın “zarar verici eylemleriyle” ilgili kapsamlı müzakerelere girmesine kadar genişletmeye devam edeceğini belirterek, “İran’la diplomasiye her zaman açığız ama İran diplomasiyle yanıt vermedi. Bu gerçekleşene kadar azami baskı sürecek” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, ABD’nin İran’ın “gelecekteki saldırganlıklarına” karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD’nin BM Daimi Kelly Craft da, Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerden İran’a karşı yaptırımları tekrar uygulamaya sokmalarını beklediklerini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark O’Brien da, İran’ın nükleer silah programıyla bağlantılı 27 kuruluş ve bireye yeni yaptırımlar ve ihracat kontrol tedbirleri getirdiklerini açıkladı.

Washington, Avrupa ülkeleri dahil müttefiklerinin dahi itirazlarına rağmen tek başına İran’a karşı BM’deki tüm uluslararası yaptırımların yeniden devreye girdiğini ilan etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
AB'den Belarus kararı!AB'den Belarus kararı!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
MSB'den Ermenistan'a sert tepki: Ateşle oynamayı derhal kesmeli
İngiltere'de koronavirüs vakaları artıyor! Alarm seviyesi artabilir
Ülkede korona vakaları artıyor! Alarm seviyesi...
Dünya Sağlık Örgütü: Aşı adaylarının başarı garantisi yok
DSÖ'den flaş açıklama: Başarı garantisi yok
Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına maruz kalan öğrencinin sendikasından İslamofobi tepkisi
Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına maruz kalan öğrencinin sendikasından İslamofobi tepkisi
Fransa'da Emmanuel Macron'a büyük şok! İstifa etti
Fransa'da Macron'a büyük şok! İstifa etti
ABD'den İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım kararı
ABD'den yeni yaptırım kararı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.