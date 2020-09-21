ABD’den İran Savunma Bakanlığı’na Yaptırım

Pompeo’nun yeni yaptırımlar açıkladığı kişi ve kuruluşlar arasında İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı’yla birlikte, İran Savunma Sanayileri Örgütü ve Direktörü Mehrdad Akhlaghi-Ketabchi ve Venezuela lideri Nicolas Maduro da bulunuyor.

Başkan Donald Trump’ın İran’la bağlantılı konvansiyonel silah transferlerini hedef alan yeni bir kararname yayınladığını kaydeden Pompeo, BM’nin İran’a karşı silah ambargosunun yeniden devreye sokulduğunu söyledi ve tüm ülkeleri de ABD’nin bu konudaki duruşunu destekleyerek yaptırımları tekrar uygulamaya çağırdı.

Pompeo, ABD’nin yeni yaptırımlar getirdiği kuruluşlar arasında İran Savunma Bakanlığı’nın da olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri, Maliye ve Ticaret Bakanları İran’a karşı kapsamlı yeni yaptırımlar açıkladı. Üç bakan, yaptırımları ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısında duyurdu. Basın toplantısında Savunma Bakanı Mark Esper, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark O’Brien ve ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da katıldı.

ABD Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları, İran Atom Enerjisi Dairesi’yle bağlantılı 6 kişi ve 3 kuruluşu da yaptırım listesine aldı. Pompeo, bu listedekiler arasındaki bir kişi ve kuruluşun, ABD’nin Cumartesi günü geri getirdiği BM yaptırımlarında da yer aldığı bilgisini verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptırım listesine de İran Atom Enerjisi Dairesi’yle bağlantılı 5 kişi eklendi. Bu kişiler üzerinde ihracat kontrol kısıtlamaları uygulanacak.

Ayrıca Maliye Bakanlığı, sıvı yakıt teknolojisi kullanan balistik füze örgütü Şahid Hemmat Sanayi Grubu’yla bağlantılı üç kişi ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

Pompeo, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını, Tahran’ın “zarar verici eylemleriyle” ilgili kapsamlı müzakerelere girmesine kadar genişletmeye devam edeceğini belirterek, “İran’la diplomasiye her zaman açığız ama İran diplomasiyle yanıt vermedi. Bu gerçekleşene kadar azami baskı sürecek” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, ABD’nin İran’ın “gelecekteki saldırganlıklarına” karşılık vermeye hazır olduğunu vurguladı.