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ABD’den İran Uzay Ajansı’na Yaptırım Kararı

04.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

ABD, İran’ın uzay dairesine gizli balistik füze programı yürüttüğü gerekçesiyle ilk kez yaptırım uyguluyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “ABD, İran’ın uzay programını balistik füze programını maskelemek amacıyla kullanmasına izin vermeyecek” dedi

ABD’den İran Uzay Ajansı’na Yaptırım Kararı

ABD, İran’ın uzay dairesine gizli balistik füze programı yürüttüğü gerekçesiyle ilk kez yaptırım uyguluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “ABD, İran’ın uzay programını balistik füze programını maskelemek amacıyla kullanmasına izin vermeyecek” dedi.

Yeni yaptırımlar İran Uzay Ajansı, İran Uzay Araştırma Merkezi ve Uçak Bilimi Araştırma Enstitüsü’nü etkiliyor.

Bu kurumların ABD’deki mal varlıkları engellenecek ve ABD vatandaşlarının bu kurumlarla iş yapması yasaklanacak.

ABD, İran’ın uzay fırlatma aracı teknolojisinin balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğu görüşünde.

ABD ayrıca uzay fırlatma araçları konusunda İran’a yardım eden uluslararası bilim camiasına da balistik füze programına bilmeden katkı veriyor olabileceği uyarısında bulunuyor.

İran uzay programının telekomünikasyon uydusu fırlatma amaçlı roket tasarlama üzerine olduğunu söylüyor. İran 2013’ten bu yana yörüngeye iki uydu fırlattı. Ancak bu yıl yaptığı üç füze fırlatma girişimi başarısız oldu. Bunlardan biri de geçen hafta fırlatma platformunda havaya uçan bir füze denemesiydi.

BM Güvenlik Konseyi de İran’a nükleer silah taşıyabilecek balistik füze üretimiyle ilgili faaliyetlerde bulunmaması uyarısı yapıyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Salı günü yaptığı açıklamada ABD’yle ikili görüşme yapmayacağını bildirmişti.

Ruhani parlamentoda yaptığı konuşmada bununla birlikte ABD’nin tüm yaptırımları durdurması ve İran’la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın tarafı olan ülkelerin katılması halinde hükümetinin Washington’la karşılıklı masaya oturacağını söylemişti. Başkan Donald Trump ABD’yi bu anlaşmadan geçen yıl çekerek İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. ABD, İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Başkan Donald ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşme olasılığının yüksek olduğunu söylemişti. Trump 2015 anlaşmasından çekilmesinin ardından İran’ı yeni bir nükleer anlaşma için müzakere masasına çekmek istiyor.

İran ise şimdiden uluslararası nükleer anlaşmanın bazı kısımlarından çekilmiş durumda. Tahran yönetimi anlaşmanın diğer imzacıları olan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği’nin ABD yaptırımlarının etkisini azaltmanın bir yolunu bulamaması halinde uranyum zenginleştirme oranını daha da arttıracağı tehdidinde bulunuyor.

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