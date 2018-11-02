ABD'den İran yaptırımlarında sekiz ülkeye muafiyet

Türkiye Enerji Bakanı, "gelen bilgiler Türkiye'nin de muafiyet içerisinde olduğu şeklinde" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Kasım’da yürürlüğe girecek İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Pompeo, ABD'nin sekiz ülkenin geçici olarak İran'dan asgari miktarda petrol ithal etmeye devam etmesine izin vereceğini söyledi. Söz konusu sekiz ülkenin isimlerini açıklamayan Pompeo, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin ise bu muafiyet kapsamında olmadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran’a karşı yeniden yürürlüğe koymaya hazırlandığı yaptırımların "İran rejimini dünyada ölüm ve tahribat yaymak için kullandığı kazançlarından mahrum bırakmayı hedeflediğini” ifade etti. Pompeo, “Nihai hedefimiz ise İran'ı belgelerle ortaya konmuş yasa dışı faaliyetlerini kalıcı olarak terk etmeye ve normal bir ülke olarak davranmaya mecbur bırakmak” diye konuştu.

Dönmez: Gelen bilgiler Türkiye'nin de muaf olduğu yönünde

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pompeo'nun açıklamasına ilişkin, "Sayın bakanın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına ve sınırlandırılmasına yönelik bir açıklaması olmuş. Öncelikle bu pozitif açıklamadan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.