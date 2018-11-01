ABD’den İran Yaptırımlarından Muafiyet Sinyali mi?

Amerika’nın İran’ın enerji sektörüne yönelik yaptırımları haftaya resmen devreye girmiş olacak. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İran’la doğalgaz ve petrol ticareti yapan bazı ülkeler yaptırımlardan muafiyet talep ediyor. Amerika’nın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton uzlaşmacı bir ton kullandı, “Mümkün olan en üst düzeyde baskı uygulamak istiyoruz ama dostlarımız ve müttefiklerimize zarar vermek istemiyoruz” dedi.

John Bolton, Hamilton Society adlı düşünce kuruluşunda konuştu, İran’la ticaret yapan ülkelerin dolaylı yaptırımlardan etkilenmesi olasılığını değerlendirdi. Amerika’nın ulusal güvenlik danışmanı İran’ın doğalgaz ve petrol ihracatını hedef alan yaptırımların Tahran’ı sıkıştırmasını istediğini ancak diğer yandan Amerika’nın müttefiklerine de zarar vermek istemediğini söyledi.

John Bolton ülke ismi vermedi ancak Amerika’nın İran’a coğrafi olarak yakın olan bazı ülkelerin İran’la enerji alanında ticareti sıfıra hemen indiremeyeceğini anladığını belirtti.

Trump yönetimi İran’a yönelik yaptırımlar konusunda İran’la ticaret yapan bazı ülkelerin dolaylı yaptırımlardan muaf tutulma talebini değerlendiriyor. Çin, Hindistan ve Türkiye bu ülkeler arasında yer alıyor. Irak ve Afganistan da İran’dan aldığı petrole bağımlı durumda. Güney Kore Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya bu konuda Seul yönetimine maksimum esneklik sağlanması talebini iletmişti.

Trump yönetimi daha önce her ülkeden gelen muafiyet talebini kendi içinde ayrı ayrı değerlendirdiğini açıklamıştı.

