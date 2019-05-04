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ABD'den İran'a "çatışmayacağız" mesajı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen siyasi analist Sadullah Zarei: - "ABD hükümetinden üst düzey yetkililer, İranlı üst düzey makamlara resmi mesaj göndererek hiçbir koşulda (ABD'nin) İran'la askeri çatışma planı olmadığını belirtti"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen İranlı siyasi analist Sadullah Zarei, ABD'nin İran'la askeri çatışmaya girme niyeti olmadığına dair İranlı üst düzey yetkililere resmi mesaj gönderdiğini iddia etti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Zarei, "ABD hükümetinden üst düzey yetkililer, İranlı üst düzey makamlara bir mesaj göndererek, hiçbir koşulda İran'la askeri çatışma planına sahip olmadıklarını belirtti." dedi.

ABD'nin terör örgütü ilan ettiği Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen siyasi analist Zarei, mesajın ne zaman gönderildiğine ilişkin bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran'ın askeri unsurlarından Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Sadullah Zarei

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