ABD’den İran’a “Güney Kore Tankerini Serbest Bırak” Çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı İran’a Körfez’de alıkoyduğu Güney Kore bandıralı tankeri serbest bırakması çağrısı yaptı. Açıklamada Tahran’a ekonomik yaptırımlardan kurtulmak için denizlerde serbest dolaşımı tehdit ettiği suçlaması yapıldı.

Seul de tankerin alıkonulduğunu doğrulamış ve derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, “İran rejimi, uluslararası toplumu yaptırımların baskısını hafifletmeye zorlamak için İran Körfezi’nde seyrüsefer hak ve özgürlüklerini tehdit etmeye devam ediyor. Güney Kore’nin İran’a yaptığı ‘tankeri derhal serbest bırakma’ çağrısına katılıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada geminin alıkonulma nedeninin tamamen teknik bir konu olduğu ve yerel yetkililere göre geminin denizi kirlettiği gerekçesiyle kıyıya çekildiğini bildirmişti.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, geminin 7 bin 200 ton etil alkol taşıdığını bildirmiş ve İran sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği tankerin fotoğraflarını yayınlamıştı.