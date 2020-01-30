ABD’den İran’a Hem Yaptırım Hem İnsani Yardım

Trump yönetimi İran’ın Atom Enerjisi Kurumu’nu ve başkanını yaptırım listesine aldı. İran’ın bazı nükleer tesislerinde faaliyet gösteren firmalara ise yaptırımdan tanınan muafiyeti uzattı. Amerika İran’da kanser hastaları ve organ nakli hastalarının tedavisi içinse İsviçre’nin aracı olduğu bir mekanizmanın kurulduğunu açıkladı.

ABD’nin İran’a yönelik yeni yaptırım ve diğer yandan da insani yardım adımlarının ayrıntılarını Dışişleri Bakanlığı’nın İran Özel Temsilcisi Brian Hook açıkladı. Hook, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi’nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmanın ihlalinde önemli rol oynadığı ve uranyum zenginleştirmek için geliştirilmiş santrifüjlerin açılışında bizzat bulunduğunu belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun yaptırımla hedef alınmasının İran’ın sivil nükleer programı üzerinde etkili olması bekleniyor. İran’ın sivil nükleer programından nükleer tesisler için parça satın alınması dahil olmak üzere İran Atom Enerjisi Kurumu sorumlu.

Bazı nükleer tesislerde çalışan şirketlere yaptırım muafiyeti 2 aylığına uzatıldı