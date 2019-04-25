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ABD’den İran’a Hürmüz Boğazı tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki herhangi bir saldırganlık eylemine cevap vereceği konusunda uyardı.ABD donanması, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmasına yönelik her türlü engellemeye karşılık boğazı kapatabilecekleri tehdidine sert cevap verdi.

ABD, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki herhangi bir saldırganlık eylemine cevap vereceği konusunda uyardı.
ABD donanması, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmasına yönelik her türlü engellemeye karşılık boğazı kapatabilecekleri tehdidine sert cevap verdi. ABD Deniz Kuvvetleri, İran’ı Hürmüz Boğazı’yla ilgili yanıt vermeye hazır olduğu konusunda uyardı. 5’inci Donanma Filosu sözcüsü Binbaşı Josh Frey, "Boğazları kapatmaya yönelik tehditler uluslararası toplumu etkiliyor. Serbest ticaret akışını baltalıyor. Herhangi bir saldırganlık eylemine yanıt vermeye hazırız" açıklamasını yaptı.
Pentagon, tehdidini gerçekleştirmek için İran’ın deniz kuvvetlerine başvurabileceğine ve Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan yerleşim yerine gelişmiş deniz mayınları yerleştirebileceğine inanıyor.

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