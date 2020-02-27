ABD’den İran’a İnsani Yardım İzni

ABD, ekonomik yaptırım uygulanan İran’a, ülkenin Merkez Bankası aracılığıyla insani yardım malzemesi satılmasına izin verdi.

Yeni uygulamayla ABD Ticaret Bakanlığı’nın kriterlerini yerine getiren firmaların bugünden itibaren İran’a gıda, ilaç ve diğer kritik yardım malzemeleri göndermesine izin veriliyor.

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, konuyla ilgili açıklamasında “İsviçre İnsani Ticaret Düzenlemesi sayesinde insani yardım malzemesinin Tahran rejimine takılmadan İran halkına ulaşması sağlanacak” dedi.

Geçen hafta İran Özel Temsilcisi Brian Hook, gıda ve ilaç firmalarının İsviçre İnsani Ticaret Düzenlemesi’ne büyük ilgi gösterdiğini söylemişti. Mekanizmanin işleyişi geçen ay yapılan ilaç nakliyatıyla test edilmeye başlanmıştı.

Brian Hook açıklamasında mekanizmanın İranlı kanser hastaları ve organ nakli bekleyenler için ilaç ve tıbbi malzeme sağlayacak güvenli bir kanal olduğunu söylemişti.

Mekanizma gıda, ilaç ve tıbbi malzeme alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli ihracatçıların ve ticaret şirketlerinin İsviçre’deki bir banka aracılığıyla güvenli bir ödeme kanalına sahip olmasını garanti ediyor.