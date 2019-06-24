ABD'den İran’a karşı uluslararası koalisyon çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yoğun bir gerilim yaşadığı İran’a karşı, bazı Körfez ülkeleriyle oluşturduğu cepheyi Asya ve Avrupa ülkeleriyle büyütmek istiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretinden önce açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu iki ülkedeki resmi temaslarında ortak bir stratejik çizgi belirleme konusunda görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Pompeo, Tahran‘a karşı oluşan koalisyona Asya ve Avrupa ülkelerinin de dahil olması gerektiğini savunarak, oluşacak bu koalisyonun "Dünya’da terörün en büyük sponsoru" olarak nitelendirdiği İran’ı geri adım attırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Amerikan çıkarları vurgusu

Bakan Pompeo ayrıca Pazartesi gününden itibaren İran’a karşı yeni ekonomik yaptırımların devreye girdiğini ve ülkesinin bu yaptırımlarla İran’ın nükleer silah ve füze geliştirmesini engellemeye çalıştığını bildirdi. Mike Pompeo, bunun da Amerikan çıkarları ve tüm dünyadaki Amerikalıların güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump da, haftasonunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir yandan İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuş, diğer yandan da Tahran ile koşulsuz bir şekilde müzakerelere hazır olduğunu belirtmişti.