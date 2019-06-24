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ABD'den İran’a karşı uluslararası koalisyon çağrısı

24.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "dünyada terörün en büyük sponsoru" olarak nitelendirdiği İran’a karşı Körfez ülkelerinin yanı sıra Asya ve Avrupa ülkeleri ile daha geniş bir koalisyon oluşturmak istediklerini ifade etti.

ABD'den İran’a karşı uluslararası koalisyon çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yoğun bir gerilim yaşadığı İran’a karşı, bazı Körfez ülkeleriyle oluşturduğu cepheyi Asya ve Avrupa ülkeleriyle büyütmek istiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretinden önce açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu iki ülkedeki resmi temaslarında ortak bir stratejik çizgi belirleme konusunda görüş alışverişinde bulunacağını belirtti. Pompeo, Tahran‘a karşı oluşan koalisyona Asya ve Avrupa ülkelerinin de dahil olması gerektiğini savunarak, oluşacak bu koalisyonun "Dünya’da terörün en büyük sponsoru" olarak nitelendirdiği İran’ı geri adım attırmaya hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Amerikan çıkarları vurgusu

Bakan Pompeo ayrıca Pazartesi gününden itibaren İran’a karşı yeni ekonomik yaptırımların devreye girdiğini ve ülkesinin bu yaptırımlarla İran’ın nükleer silah ve füze geliştirmesini engellemeye çalıştığını bildirdi. Mike Pompeo, bunun da Amerikan çıkarları ve tüm dünyadaki Amerikalıların güvenliği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Trump da, haftasonunda Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir yandan İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuş, diğer yandan da Tahran ile koşulsuz bir şekilde müzakerelere hazır olduğunu belirtmişti.

İran: Siber saldırıyı savuşturduk

Bu arada geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşüren İran gerektiği takdirde aynı davranışı yineleyeceğini duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzade, İHA düşürme olayının, ABD’ye verilmiş kararlı bir yanıt olduğunu ifade ederek, "Bu kararlı yanıtın tekrarlanabileceğini temin ederim ve rakibimiz de bunu biliyor" dedi.

Öte yandan ABD’nin İHA’nın düşürülmesi olayının ardından İran’daki bazı hedeflere siber saldırı düzenlediği haberinin ardından Tahran’dan bu konuyla ilgili de yanıt geldi. İran Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi, söz konusu siber saldırıların başarıyla savuşturulduğunu dile getirdi. Bakan Azari-Cahromi, ABD’nin bu saldırıları sürekli yinelediğini ancak her defasında başarısız olduğunu öne sürdü. Amerikan Washington Post gazetesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü, uzun süredir planlanan siber saldırının ardından İran’a ait çok sayıda füze sisteminin devre dışı kaldığını iddia etmişti.

dpa,rtr / ET,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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