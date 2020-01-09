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  4. ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi

ABD'den İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft: - "İran ve halkı için dünya ile uyumlu refah ve güzel bir gelecek istiyoruz. ABD bunu isteyen herkes ile çalışmaya hazır ve buna istekli ortaklar bulmayı umut ediyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, gerginliğin tırmanmasını ve uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek için İran'a "ön koşulsuz müzakere" teklifinde bulundu.

Craft, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin düzenlenen oturumunda, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesini "meşru müdafaa olarak" nitelendirdi.

ABD yönetiminin, son dönemlerde İran ve İran destekli milislerin ABD güçlerine ve bölgedeki çıkarlarına yönelik artan saldırılarına karşı "savunma" amaçlı bir adım attığını ifade eden Craft, ülkesinin BM Şartı'nın 51'inci maddesi doğrultusunda "meşru müdafaada" bulunduğunu savundu.

Craft, "İran ve halkı için, dünya ile uyumlu refah ve güzel bir gelecek istiyoruz. ABD bunu isteyen herkes ile çalışmaya hazır ve buna istekli ortaklar bulmayı umut ediyor." dedi.

Craft, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ise "ABD, uluslararası barış ve güvenliğin daha fazla tehlikeye atılmasını ve İran rejiminin gerginliği tırmandırmasını önlenmek için İran ile ön koşulsuz ciddi müzakerelere hazır." ifadelerini kullandı.

- Rusya'dan "savaşın bedeli ağır olur" uyarısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Basra Körfezi'nde artan gerilim nedeniyle "tüm dünyanın savaşın eşiğine" geldiği ve "çatışma riskinin bedelinin ağır olacağı" uyarısında bulundu.

Nebenzia, bölgede yaşanan tüm bu gerilimin ise ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden kaynaklandığını savundu.

ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.

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ABD BMGK İRAN Körfez

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