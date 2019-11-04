ABD'den İran'a, rehine krizinin 40'ıncı yıl dönümünde yaptırım

Açıklamada, OFAC'ın, eski İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani'yi de daha önce yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, mart 2019'da bu göreve atanan Reisi'nin de ülkedeki sıradan suçlulara yönelik idamlardan dolayı yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"İran rehineleri krizinin 40'ıncı yılına denk gelen adım" başlığıyla yayımlanan açıklamada, bu yaptırımların Hamaney'in askeri ve dış politika danışmanlarına akan fonları dondurmak üzere uygulandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran Genelkurmay Başkanı dahil, İran rejiminin radikal ajandasını yürüten İran'ın seçilmemiş lideri Ali Hamaney tarafından atanan veya onun adına çalışan 9 kişiyi yaptırım listesine aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İran'da 18 yaşın altında 90 kişinin idam listesinde olduğu anımsatıldı.

Hameney'in oğlu Mucteba'nın da seçilmediği ve hükümet tarafından atanmadığı halde resmi olarak babasını temsil etmesi nedeniyle listeye aldığı vurgulanan açıklamada, Mucteba'nın ayrıca İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri ile yakın ilişkisinin de dikkate alındığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri'nin de Hamaney tarafından atanması ve İran ordusunun faaliyetlerinden sorumlu yetkili olması nedeniyle listeye dahil edildiği kaydedilen açıklamada, İran Devrim Muhafızlarının da daha önce ABD tarafından yaptırım listesine alındığı ve terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.

Bunlar dışında, Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Mucteba Hamaney'in kayınpederi ve Ali Hamaney'in danışmanı Gulam Ali Hadad Adil de yaptırım listesinde yer aldı.

Yaptırım listesinde ayrıca, Hamaney'in savunma sanayi danışmanı Tuğgeneral Hüseyin Deghan, İran'ın en kritik askeri üssü olan Hatem-ül-Enbiya Merkez Üssü Komutanlığına atanan İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Raşid, Hamaney'in sağ kolu olarak bilinen Vahid Haganiyan ile Özel Kalem Müdürü Muhammed Golpayegani de bulunuyor.