ABD’den İran’a Sert Mesaj ve Yeni Yaptırımlar

Amerika, İran’a insansız hava aracının düşürülmesi sonrası askeri müdahaleyle yanıt vermeme kararının “zafiyet” olarak algılanmaması uyarısında bulundu.

İsrail ziyareti sırasında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ne İran ne de diğer düşman unsurların ABD’nin sağduyu ve ihtiyatlı tutumunu zayıflıkla karıştırmaması uyarısında bulundu.

Amerika’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi, yönetimde askeri müdahaleden yana olan “şahin kanat” olarak bilinen kanadı temsil eden isimlerden biri olan John Bolton İran’a yönelik sert açıklamalarını “kimse onlara Ortadoğu’da avlanma ruhsatı vermedi” sözleriyle sürdürdü.

Bolton’un bu açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Pazartesi gününden itibaren ek yaptırımlar uygulanacağı mesajının ardından geldi.

Trump, Cumartesi akşamı Twitter’dan yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını ve ABD’nin İran yeniden üreten ve refah sahibi olana kadar süreceğini söyledi. Pazartesi gününden itibaren yeni ve büyük çapta ek yaptırımların devreye gireceğini belirten Trump, “Bu günü dört gözle bekliyorum” dedi.