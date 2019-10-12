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ABD’den, İran‘a tehdit

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 09:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yaptığı tehdit açıklamasında, ”İran, ekonomisinin çöküşünü izlemek istemiyorsa tutumunu temelden değiştirmeli" dedi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran’a yönelik tehditlerine devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yaptığı tehdit açıklamasında, ”İran, ekonomisinin çöküşünü izlemek istemiyorsa tutumunu temelden değiştirmeli" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran’a yönelik tehditlerine devam ediyor. Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”İran rejimi, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir” ifadelerini kullandı.
Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri savunma kapasitesini geliştirmek ve İran’ın bölgedeki saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan’a ek olarak askeri teçhizatlar gönderileceğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, ABD Merkez Komutanlığının talebi üzerine, Suudi Arabistan’a yeni ek güç ve askeri teçhizatların gönderilmesine izin verildiğini, en kısa sürede teçhizatların bölgeye ulaştırılacağını duyurdu.

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