ABD’den İran’a uçak gemisi açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, “ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Gazze’de gerilimin yükseldiğini ve İran’ın bu gerginliği tetiklemek amaçlı yapacağı her türlü eyleme karşılık vereceklerini söyledi. Bolton yaptığı açıklamada, İran’a açık ve net bir mesaj göndererek, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü gönderdiğini açıkladı. ABD’nin İran’la savaşmak istemediğini söyleyen Bolton, “ABD, İran rejimi ile savaş arayışında değil. Ancak İran Devrim Muhafızları ya da İran kuvvetleri tarafından gelecek herhangi bir saldırıya karşılık vermeye tamamen hazırdır” ifadelerini kullandı.

Bolton açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD’nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor.”

