HABER

ABD'den İran'a uçak gemisi ile gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 04:30 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: - "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taaruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurdu.

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya yanıt vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERİnternete en hızlı giren telefonlarİnternete en hızlı giren telefonlar
Çocuklar anneleri ile birlikte sahne aldılarÇocuklar anneleri ile birlikte sahne aldılar
Madencilerin yerin 300 metre altında ilk sahuruMadencilerin yerin 300 metre altında ilk sahuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bolton İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Moskova'da uçak faciası: 13 yolcu hayatını kaybetti

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Bülent Arınç: Gelişmelere bakılırsa parti kuracaklar gibi

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini taşladılar

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Zonguldak iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yozgat iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Yalova iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.