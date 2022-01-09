ABD’den İran’a Uyarı

Beyaz Saray, İran’ın Amerikalılar’a saldırması durumunda bunun çok ağır sonuçları olacağı konusunda Tahran’ı uyardı

Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’dan geldi.

Sullivan, “İran tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşılık için müttefik ve ortaklarımızla çalışacağız” dedi.

Sullivan, İran’ın Amerikalılar’a saldırması durumunda, buna Tahran’ın yaptırım kararı açıkladığı 51 Amerikalı da dahil, çok ağır sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

İran, Cumartesi günü çoğu Amerikan ordusundan 51 kişiye 2020’deki İranlı General Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili olarak yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Bu kararın sembolik olduğu belirtiliyor.

İran’ın yaptırım kararı aldığı isimler arasında Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve eski Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien da bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Güçleri komutanı olan Süleymani 3 Ocak 2020’de Irak’ta insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölmüştü.

Geçen yıl İran eski Başkan Donald Trump ve bazı eski yöneticilere yaptırım kararı almıştı.

Bu arada İran’la aralarında Amerika’nın da olduğu Batılı ülkeler arasında Viyana’da Tahran’ın nükleer programıyla ilgili yürütülen nükleer müzakerelerde herhangi bir ilerleme sağlanabilmiş değil.

Amerikalı yetkililer birçok kez müzakerelerin İran’ın tavrını değiştirmemesi durumunda uzun sürmeyeceği mesajını vermişti.

