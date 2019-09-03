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ABD’den İran’a ‘uzay’ yaptırımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın uzay çalışmalarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.İran’ın uydu fırlatma denemesi teknik sorunlar yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmasının gündeme gelmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak Washington’un İran’ın uzay çalışmalarına ve uzay ajanslarına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın uzay çalışmalarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.
İran’ın uydu fırlatma denemesi teknik sorunlar yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmasının gündeme gelmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaparak Washington’un İran’ın uzay çalışmalarına ve uzay ajanslarına yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Açıklamada kitle imha silahlarını üreten ve üretimini destekleyen kanunun uyarınca İran Sivil Uzay Ajansı’na karşı yaptırım uygulanacağı belirtildi.
İran uzay programı tarafından geliştirilen ve uzaya dikey olarak araç göndermek için kullanılacak sistemlerin aynı zamanda balistik füzelerin fırlatılmasında da kullanılabileceği söylenen açıklamada var olan İran uzay programının kıtalar arası füzelerde kullanılan sıralı roket motorlarının geliştirilmesi amaçlı da kullanılabileceği vurgulandı. İran’ın uzay programını birleşmiş milletlerin UNSCR 2231 sayılı kararını delmek için kullandığı ifade edilen basın açıklamasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran üzerinde uygulanacak yaptırımlar için uluslararası daha detaylı bir çalışma yapılması çağrısı yinelendi.
Dışişleri sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da 2003 yılında kurulan İran Uzay Ajansı (ISA), İran Uzay Araştırma Merkezi (ISRC) ve Astronotik Araştırma Enstitüsü (ARI) kurumlarının kitle imha silahı üreten kurumlar olduğu belirtilerek, bu kurumlar ile çalışanların ABD tarafından yaptırıma uğrayabileceği uyarısında bulunuldu.
İran Uzay Ajansı ve iki araştırma enstitüsünün nükleer silahlar elde etmek için “hassas aktivitelerde” bulunduğunu söyleyen Pompeo, “ABD İran’ın uzay programını balistik füze geliştirmek için kullanmasına izin vermeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

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