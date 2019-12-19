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ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar 

19.12.2019 21:31 | Son Güncelleme

ABD, insan hakları ihlalleri işlediklerini gerekçe göstererek İranlı bazı üst düzey yetkilileri daha yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bakanlıkta yaptığı açıklamada, İranlı yetkilileri ülkedeki son protestolara karşı şiddet ve baskı uygulamakla suçladı

ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar 

ABD, insan hakları ihlalleri işlediklerini gerekçe göstererek İranlı bazı üst düzey yetkilileri daha yaptırım listesine aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bakanlıkta yaptığı açıklamada, İranlı yetkilileri ülkedeki son protestolara karşı şiddet ve baskı uygulamakla suçladı. Maliye Bakanlığı da İran vatandaşları ve çifte vatandaşların ifade ve toplanma özgürlüklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle iki İranlı yargıca yaptırımlar getirdi.

Açıklamada, Abolghassem Salavati ve Muhammed Moghisseh adlı yargıçların, “gazetecilerin, avukatların, siyasi aktivistlerin ve İran’ın etnik ve dini azınlık mensuplarının ifade ve toplanma özgürlüklerini kullandıkları için cezalandırıldıkları göstermelik duruşmaları idare ettikleri” belirtildi.

Pompeo da İranlı yetkilileri, halkı, özellikle de etnik ve dini azınlıkları anayasal haklarından mahrum etmek suretiyle “iki yüzlülük” yapmakla suçladı.

Pompeo, İran’ı dini özgürlükler alanında “özellikle endişe uyandıran ülkeler” kategorisine tekrar aldığını da açıkladı. Bu kategoriye alınan ülkelerin hükümetlerine yeni bir dizi yaptırım getirilebiliyor. Pompeo ayrıca, insan hakları ihlalleri işledikleri tespit edilen yetkililere, aileleri de dahil olmak üzere vize yasağı getirileceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı, “ABD, Başkan Donald Trump yönetimi altında, İran halkının yanında yer aldı ve almaya devam edecek. Rejimi yatıştırma siyaseti işe yaramıyor” diye konuştu.

İranlı yargıçlara getirilen yaptırımlar, bu kişilerin ABD’nin yetki alanı içerisindeki tüm mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalıların bu kişilerle iş yapmasına yasak getiriyor. Bu son getirilen yaptırımlar ayrıca, bu yargıçlarla iş yapan ya da destek veren yabancı bankalar ve kişilerih de Amerikan mali sisteminden dışlanması ya da ABD yetki alanı içerisinde mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin de, “ABD İran’da devam eden baskılar ve adaletsizliklere seyirci kalmayacak” dedi ve İran rejimi içerisinde protestocuları sansürlemeye, dini azınlıklara zulmetmeye ve İran halkını susturmaya çalışanları hedef almaya devam edeceklerini vurguladı.

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