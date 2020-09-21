ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

Washington, diğer BM üyelerini de bu yaptırımları uygulamaya davet etti. Ancak birçok BM üyesi buna sıcak bakmıyor.Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe koyulması gerektiğini savunan ABD, bu kapsamda İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan yeni yaptırımlar uygulamaya başladığını açıkladı.

Washington, İran'a her türlü konvansiyonel silah satışı ya da sevkiyatının yaptırımla karşılaşacağını duyuran Beyaz Saray yönetimi, bu doğrultuda 27 kişi ve kuruluşun BM yaptırımına tabi tutulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahran'daki yolsuz yetkililer, BM'nin silah ambargosunu delmek için yaklaşık iki yıldır Venezuela'daki gayrimeşru rejimle birlikte çalışıyor" dedi. Pompeo, "Bugünkü eylemimiz, tüm dünyada duyulması gereken bir uyarıdır" diye ekledi.

Yaptırımlara olanak tanıyan kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şu an İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu" açıklamasında bulundu. Trump, ABD'nin bu hamlesinin, hem İran rejimine hem de "Tahran'a karşı durmayı reddeden" ülkelere "açık bir mesaj" olduğunu söyledi.