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ABD'den İran'a yeni yaptırımlar

21.09.2020 21:22 | Son Güncelleme

ABD, İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela lideri Maduro'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı.

Washington, diğer BM üyelerini de bu yaptırımları uygulamaya davet etti. Ancak birçok BM üyesi buna sıcak bakmıyor.Tahran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe koyulması gerektiğini savunan ABD, bu kapsamda İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan yeni yaptırımlar uygulamaya başladığını açıkladı.

Washington, İran'a her türlü konvansiyonel silah satışı ya da sevkiyatının yaptırımla karşılaşacağını duyuran Beyaz Saray yönetimi, bu doğrultuda 27 kişi ve kuruluşun BM yaptırımına tabi tutulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahran'daki yolsuz yetkililer, BM'nin silah ambargosunu delmek için yaklaşık iki yıldır Venezuela'daki gayrimeşru rejimle birlikte çalışıyor" dedi. Pompeo, "Bugünkü eylemimiz, tüm dünyada duyulması gereken bir uyarıdır" diye ekledi.

Yaptırımlara olanak tanıyan kararnameyi imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, "ABD şu an İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu" açıklamasında bulundu. Trump, ABD'nin bu hamlesinin, hem İran rejimine hem de "Tahran'a karşı durmayı reddeden" ülkelere "açık bir mesaj" olduğunu söyledi.

Tüm BM üyelerine çağrı

Gazetecilere konuşan Pompeo, Avrupa Birliği'nin (AB) söz konusu yaptırımlara destek vermediğinin hatırlatılması üzerine, "Tüm BM üyelerinin bu yaptırımları uygulama yükümlülüğü bulunduğu mesajını çok açık şekilde verdiklerini" belirtti. Pompeo, "Bu ülkeler içinde elbette Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya da var. Bu ülkelerden yaptırımları uygulamasını bekliyoruz" dedi.

Ancak Beyaz Saray'ın yürürlüğe koyduğu 2015 tarihli BM yaptırımları, şu an ABD'nin birçok müttefiki dâhil çok sayıda ülke tarafından desteklenmediği için tartışmaya açık durumda.

ABD, İran'la P5+1 ülkeleri ve AB arasında yapılan nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekilmişti. Söz konusu anlaşma, İran'ın nükleer programını sonlandırması karşılığında Tahran'a yönelik BM yaptırımlarının hafifletilmesini öngörüyordu. Washington, anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Birçok BM üyesi, ABD'nin bu anlaşmadan çekildiği için yaptırımlar konusunda yasal dayanağı olmadığı görüşünde.

BM de bu yaptırımların yürürlüğe koyulması kararının Washington'ın elinde olmadığını belirtiyor.

DW,AP,AFP,dpa,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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