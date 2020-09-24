ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

ABD, ağır insan hakları ihlalleri işledikleri gerekçesiyle çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa daha yeni yaptırımlar getirdi. Washington’un yeni yaptırım listesinde İranlı güreşçi Navid Afkari’nin idam cezasına çarptırılmasında rolü olduğu kaydedilen bir yargıç da yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD’nin, İranlı yargıçlar Mahmut Sadati ve Muhammed Sultani ile Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi ve Adilabad, Urmiye ve Vekilabad cezaevlerine yaptırımlar getirdiğini belirtti.
ABD’nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams da bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda katıldığı oturumda, yaptırımların İranlı güreşçi Navid Afkari’yi idam cezasına çarptıran bir yargıcı hedef aldığını söylemişti. Pompeo, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi yargıcı Sadati’nin Afkar’ın duruşmalarından birini idare ettiğini kaydetti.
Abrams, “ABD, İran halkını özgürlük ve adaletten mahrum bırakanları sorumlu tutmaya kararlı ve bugün ABD, Navid Afkari’yi ölüme mahkum eden yargıç dahil çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa yeni yaptırımlar açıklayacak” diye konuşmuştu.
2018 yılındaki hükümet karşıtı olaylar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunan Afkari 12 Eylül’de idam edilmişti.
Pompeo, yaptırım listesine alınan Adilabad cezaevinde güreşçiye işkence yapıldığı yönünde bilgilerin olduğunu, Vekilabad cezaevinin de bu yaz serbest bırakılan ABD vatandaşı Michael White’ın gözaltında tutulduğu yer olduğunu belirtti.
Pompeo ayrıca İran’ı, üç Amerikalı Baquer Namazi, Siamak Namazi ile Morad Tahbaz’ı haksız yere cezaevinde tutmakla suçladı ve ABD olarak bu kişileri evlerine getirmek için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.
ABD hafta başında da İran Savunma Bakanlığı ile diğer bazı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar getirmişti. Bu adım, Washington’un Tahran’a karşı tüm BM yaptırımlarının tekrar devreye girdiğini tek taraflı ilan etmesinin ardından geldi.
Rusya ve Çin’in yanı sıra ABD’nin Avrupalı müttefikleri ise Başkan Donald Trump’ın, 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çektiği için, yaptırımları geri getiren “snapback” mekanizmasını başlatamayacağı görüşünde.