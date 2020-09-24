HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

24.09.2020 23:56 | Son Güncelleme

ABD, ağır insan hakları ihlalleri işledikleri gerekçesiyle çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa daha yeni yaptırımlar getirdi. Washington’un yeni yaptırım listesinde İranlı güreşçi Navid Afkari’nin idam cezasına çarptırılmasında rolü olduğu kaydedilen bir yargıç da yer alıyor

ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

ABD, ağır insan hakları ihlalleri işledikleri gerekçesiyle çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa daha yeni yaptırımlar getirdi. Washington’un yeni yaptırım listesinde İranlı güreşçi Navid Afkari’nin idam cezasına çarptırılmasında rolü olduğu kaydedilen bir yargıç da yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD’nin, İranlı yargıçlar Mahmut Sadati ve Muhammed Sultani ile Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi ve Adilabad, Urmiye ve Vekilabad cezaevlerine yaptırımlar getirdiğini belirtti.

ABD’nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams da bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda katıldığı oturumda, yaptırımların İranlı güreşçi Navid Afkari’yi idam cezasına çarptıran bir yargıcı hedef aldığını söylemişti. Pompeo, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi yargıcı Sadati’nin Afkar’ın duruşmalarından birini idare ettiğini kaydetti.

Abrams, “ABD, İran halkını özgürlük ve adaletten mahrum bırakanları sorumlu tutmaya kararlı ve bugün ABD, Navid Afkari’yi ölüme mahkum eden yargıç dahil çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa yeni yaptırımlar açıklayacak” diye konuşmuştu.

2018 yılındaki hükümet karşıtı olaylar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulunan Afkari 12 Eylül’de idam edilmişti.

Pompeo, yaptırım listesine alınan Adilabad cezaevinde güreşçiye işkence yapıldığı yönünde bilgilerin olduğunu, Vekilabad cezaevinin de bu yaz serbest bırakılan ABD vatandaşı Michael White’ın gözaltında tutulduğu yer olduğunu belirtti.

Pompeo ayrıca İran’ı, üç Amerikalı Baquer Namazi, Siamak Namazi ile Morad Tahbaz’ı haksız yere cezaevinde tutmakla suçladı ve ABD olarak bu kişileri evlerine getirmek için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

ABD hafta başında da İran Savunma Bakanlığı ile diğer bazı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar getirmişti. Bu adım, Washington’un Tahran’a karşı tüm BM yaptırımlarının tekrar devreye girdiğini tek taraflı ilan etmesinin ardından geldi.

Rusya ve Çin’in yanı sıra ABD’nin Avrupalı müttefikleri ise Başkan Donald Trump’ın, 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çektiği için, yaptırımları geri getiren “snapback” mekanizmasını başlatamayacağı görüşünde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıtBM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
İstanbul’da sular ne zaman gelecek?İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
'Kızım hamileymiş! Ümitcan döverek...'
Ünlü isim zor günler geçiren Harika Avcı için ağlayarak yardım istedi!
Ünlü isim zor günler geçiren Harika Avcı için ağlayarak yardım istedi!
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi
Kan donduran cinayette yasak aşk şüphesi
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
BM'den Putin'in Kovid-19 aşısı teklifine yanıt
Nijerya'daki yakıt tankeri patlamasında hayatını kaybedenler için 2 gün yas ilan edildi
Nijerya'da 2 gün yas ilan edildi!
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası
BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Çin arasında Kovid-19 kavgası
Brezilya'da korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü
Korkunç olay! Kıskanç koca eşini zehirledi, bebek de öldü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: İkinci dalga başladı
İngitere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.