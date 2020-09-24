ABD’den İran’a Yeni Yaptırımlar

ABD, ağır insan hakları ihlalleri işledikleri gerekçesiyle çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa daha yeni yaptırımlar getirdi. Washington’un yeni yaptırım listesinde İranlı güreşçi Navid Afkari’nin idam cezasına çarptırılmasında rolü olduğu kaydedilen bir yargıç da yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD’nin, İranlı yargıçlar Mahmut Sadati ve Muhammed Sultani ile Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi ve Adilabad, Urmiye ve Vekilabad cezaevlerine yaptırımlar getirdiğini belirtti.

ABD’nin İran ve Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams da bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda katıldığı oturumda, yaptırımların İranlı güreşçi Navid Afkari’yi idam cezasına çarptıran bir yargıcı hedef aldığını söylemişti. Pompeo, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi yargıcı Sadati’nin Afkar’ın duruşmalarından birini idare ettiğini kaydetti.

Abrams, “ABD, İran halkını özgürlük ve adaletten mahrum bırakanları sorumlu tutmaya kararlı ve bugün ABD, Navid Afkari’yi ölüme mahkum eden yargıç dahil çok sayıda İranlı yetkili ve kuruluşa yeni yaptırımlar açıklayacak” diye konuşmuştu.