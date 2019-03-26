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ABD'den İran'a yönelik yaptırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, İran Savunma Bakanlığı ve İran Devrim Muhafızlarına para aktarımında rol oynadıkları gerekçesiyle 25 kişi ve şirketi yaptırım listesine dahil etti - Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi: - "Bugünkü adım, ABD'nin maksimum baskı kampanyası nedeniyle gelir kaynakları sınırlanan İran rejiminin güvendiği ve yaptırımlardan kaçmak için kurduğu bir ağı ortaya çıkarmıştır"

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 25 kişi ve şirketi, İran Devrim Muhafızları, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına para aktarımında rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine alınan kişi ve şirketlerin, İran Savunma Bakanlığının milyonlarca dolar değerinde askeri araç satın almasında da rol oynadıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bugünkü adım, ABD'nin maksimum baskı kampanyası nedeniyle gelir kaynakları sınırlanan İran rejiminin güvendiği ve yaptırımlardan kaçmak için kurduğu bir ağı ortaya çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

OFAC açıklamasında, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri'ne desteğinden dolayı İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı ile Kudüs Güçleri'ne bankacılık hizmetleri veren İran merkezli Ansar Bankası'nın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Yaptırım uygulanan ağın merkezinde Ansar Bankası'nın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın devalüasyona uğramış İran parasını Kudüs Güçleri'ne dolar ve avro olarak aktarılmasını sağlamak üzere aracı kuruluşları kullandığı kaydedildi.

Yaptırım listesinde ağırlıklı olarak Ansar Bankası'nın yan kuruluşlarıyla bu kuruluşlarla ilişkili kişiler ve Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de bazı kişi ve şirketler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bugün İran rejiminin 1 milyar dolardan fazla fonu yasa dışı hareket ettirmek için kullandığı bir düzeni bozmak üzere İran, Türkiye ve BAE'deki paravan şirket ve şahıslar ağını hedef aldık." ifadelerini kullandı.

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