ABD'den İran'a Yönelik Yeni Yaptırım Hazırlıkları

İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde yapılacaklar konusunda ABD, hem mali hem de askeri alanda senaryolara hazırlık yapıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik yaptırımların sıkılaştırılması konularını görüşmek üzere önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir heyet gönderiyor. ABD diğer taraftan İsrail’le de tatbikat hazırlığı yapıyor.

Bir yandan İran’ın anlaşmaya dönmesi konusunda müzakereler devam ederken diğer yandan olası senaryolara karşı ABD yönetimi adımlar atmaya devam ediyor. Haftaya Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek heyetin, BAE şirketlerine, İran’a yönelik mevcut ambargolara uyması konusunda uyarılarda bulunacağı ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada daha önce Wall Street Journal gazetesinden yer alan ve bazı BAE firmalarının yaptırımlara uymadığı iddialarını doğruladı ve bu firmaların da yaptırım kapsamına alınabileceğini ya da cezalandırılacaklarını ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri’ndense bu açıklamalara henüz bir yanıt gelmedi.

Wall Street Journal gazetesi, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda ABD’nin başka ülkelere de benzer şekilde delegasyonlar göndererek İran’a yönelik ekonomik yaptırımların sıkılaştırılması yolunda adımlarını arttıracağını iddia etti.

Askeri seçeneğe hazırlık tatbikatı

Öte yandan nükleer anlaşmanın çökmesi ve İran’ın nükleer silah elde etme girişimlerinin devam etmesi halinde olabilecek “en kötü senaryo” seçeneği olarak askeri müdahale konusunda da hazırlıklar yapılıyor. Bu çerçevede ABD ve İsrail savunma bakanlarının bugün, İran’ın nükleer tesislerinin vurulmasına yönelik ortak bir tatbikat yapılması konusunu görüşeceklerini belirtiliyor.

Reuters Haber Ajansı’na konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili tatbikat planından bahsetti ancak detay vermedi. Bu kapsamda, Washington’da bulunan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın, ABD Savunma Bakanı Austin Lloyd’la bugün biraraya gelerek tatbikatın detaylarını konuşacağı belirtiliyor.

Gantz, daha öncee resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda da İran’la yürütülen müzakerelerin çökmesi halinde askeri bir seçeneğe atıfta bulunan bir mesaj paylaşmış ancak detay vermemişti.

İran, ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmıştı. Biden yönetimi göreve geldikten sonra İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda müzakerelere yeniden başlandı. Şu ana kadar müzakerelerde çok fazla ilerleme sağlanamadığı ifade ediliyor.

