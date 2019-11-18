HABER

ABD’den, İran’daki hükümet karşıtı protestolara açık destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor” ifadeleri yer aldı.ABD, İran’da benzin zammına karşı başlayan hükümet karşı protestolara destek verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor” ifadeleri yer aldı.
ABD, İran’da benzin zammına karşı başlayan hükümet karşı protestolara destek verdiğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor. Göstericilere yönelik ölümcül şiddeti ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.
İran ise ABD’nin açıklamalarına yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’daki protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarının İran’ın içişlerine müdahale olduğu söyledi. Musevi, “İran halkı, bu tür ifadelerin ne kadar ikiyüzlü ve yanıltıcı olduğunu, samimi bir endişe ile hiçbir ilgisi olmadığını biliyor” dedi.
Musevi açıklamasının devamında, “ABD’nin yürüttüğü ekonomik terörizmin baskısı altında olan halkla dayanışma içinde olduğunu öne sürmek ilginçtir. Bu şahıs daha önce İran halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini açık bir dille ifade etmişti.” ifadesini kullandı.

Ruhani’den kaçak benzin açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ise benzin zammına ilişkin yaptığı açıklamada benzinin yasa dışı olarak yurt dışına satıldığını söyledi. Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümen (3 TL). Biz ise bin 500 tümene (75 kuruş) satıyoruz" dedi.
İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, aylık 60 litreye kadar bin tümen (50 kuruş) olan benzin fiyatının bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildiği, araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması durumunda litre fiyatının 3 bin tümen (1.5 TL) olacağı belirtilmişti. İran’ın birçok kentinde benzin zammına karşı başlayan gösterilerde protestocular kamu binalarını ateşe vermiş, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.
İran’da cuma günü başlayan protesto gösterilerinde yerel kaynaklara göre, yaklaşık bin kişi gözaltına alındı. Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Hükümetin internet erişimini engellediği İran’da göstericiler İsfahan kentinde 15 akaryakıt istasyonunu basıp ateşe verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’ı uyarmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 gün önce yaptığı açıklamada, Irak’taki hükümet karşıtı gösterilerin İran’a sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Erdoğan, "Irak’taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabii bunun İran’a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi de Erdoğan’ın açıklamalarını desteklemişti. Musevi, "Sayın Erdoğan’ın Irak’taki olayların İran içlerine taşınmak istendiği yönündeki açıklamaları doğru ve yerinde. Bazı gizli eller Irak’ta yaşananları İran içlerine taşımak istiyor. Bölge ülkelerinin bu konuda hassas ve bilinçli olmaları iyi bir şey” şeklinde konuştu.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı 
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımıKılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

İşte EURO 2020’deki muhtemel rakiplerimiz

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

Tepki çeken açıklama: Yavaş olabilir ama kuduz köpek değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı 

Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı 

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması: Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.