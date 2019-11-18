ABD’den, İran’daki hükümet karşıtı protestolara açık destek

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor” ifadeleri yer aldı.

ABD, İran’da benzin zammına karşı başlayan hükümet karşı protestolara destek verdiğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, "ABD, kendilerine liderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkını destekliyor. Göstericilere yönelik ölümcül şiddeti ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” ifadeleri yer aldı.

İran ise ABD’nin açıklamalarına yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin İran’daki protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarının İran’ın içişlerine müdahale olduğu söyledi. Musevi, “İran halkı, bu tür ifadelerin ne kadar ikiyüzlü ve yanıltıcı olduğunu, samimi bir endişe ile hiçbir ilgisi olmadığını biliyor” dedi.

Musevi açıklamasının devamında, “ABD’nin yürüttüğü ekonomik terörizmin baskısı altında olan halkla dayanışma içinde olduğunu öne sürmek ilginçtir. Bu şahıs daha önce İran halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini açık bir dille ifade etmişti.” ifadesini kullandı.

Ruhani’den kaçak benzin açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ise benzin zammına ilişkin yaptığı açıklamada benzinin yasa dışı olarak yurt dışına satıldığını söyledi. Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümen (3 TL). Biz ise bin 500 tümene (75 kuruş) satıyoruz" dedi.

İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada, aylık 60 litreye kadar bin tümen (50 kuruş) olan benzin fiyatının bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltildiği, araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması durumunda litre fiyatının 3 bin tümen (1.5 TL) olacağı belirtilmişti. İran’ın birçok kentinde benzin zammına karşı başlayan gösterilerde protestocular kamu binalarını ateşe vermiş, göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

İran’da cuma günü başlayan protesto gösterilerinde yerel kaynaklara göre, yaklaşık bin kişi gözaltına alındı. Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Hükümetin internet erişimini engellediği İran’da göstericiler İsfahan kentinde 15 akaryakıt istasyonunu basıp ateşe verdi.