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ABD'den, İran'daki protestolar nedeniyle bu ülkedeki bazı yetkililere yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 23:22 | Son Güncelleme

Hazine Bakanlığı, İranlı iki yargıcı ülkedeki protestolardan dolayı yaptırım listesine aldı - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "İran'daki barışçıl gösteriler esnasında görevini kötüye kullanan, haksız tutuklamalar yapan ve masum insanları öldüren ya da bu faaliyetlere dahil olan İranlı yetkili ve kişilere vize kısıtlaması getiriyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran'daki protestolarda rolü olduğu belirtilen bu ülkenin yetkililerine yönelik yaptırım kararı alındığını ve söz konusu kişilere vize sınırlaması getirileceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdülhaşim Salavati ve Muhammed Moghisseh adlı İranlı 2 yargıcın yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Söz konusu yargıçların, "ifade ve toplanma özgürlüğü haklarını kullanmak isteyen İran ve yabancı ülke vatandaşlarını cezalandırdığı" öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin Bakanlıkta yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığının kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pompeo, "İran'daki barışçıl gösteriler esnasında görevini kötüye kullanan, haksız tutuklamalar yapan ve masum insanları öldüren ya da bu faaliyetlere dahil olan İranlı yetkili ve kişilere vize kısıtlaması getiriyoruz." dedi.

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