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ABD'den İran'daki üç sivil nükleer programa izin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 00:39 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın elinde bulundurduğu üç sivil nükleer tesislerin "sıkı inceleme altında" çalışmalarına devam edebileceğini açıkladı - Bakanlık açıklamasından: - "Bu karar bize, yeni ve daha güçlü bir anlaşma yapana kadar İran'ın nükleer programını kısıtlama ve rejim üzerindeki baskıyı koruma imkanı veriyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın elinde bulundurduğu üç sivil nükleer programın yaptırımlar dışında tutularak "sıkı inceleme altında" çalışmalarına devam edebileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların ikinci aşamasının da başladığını duyurmasının ardından ülke içinde sivil amaçla kurulan nükleer tesislere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında, İran'ın Arak, Busher ve Fordow kentlerinde bulunan sivil nükleer tesislerin çalışmalarına devam etmesine izin vereceklerini belirtti ve bundaki amacı "şeffaflığı sağlamak ve İran'ın bu tesislerde zenginleştirdiği uranyum stoklarını kontrol altında tutmak" şeklinde nitelendirdi.

Ayrıca İran yönetiminin askeri amaçlar için bu tesislerde geliştirme yapmasının önlenmesine vurgu yapılan açıklamada, "Bu karar bize, yeni ve daha güçlü bir anlaşma yapana kadar, İran'ın nükleer programını kısıtlama ve rejim üzerindeki baskıyı koruma imkanı veriyor." ifadesi kullanıldı.

- ABD'nin ikinci aşama yaptırımları bugün başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girmişti. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibarıyla başlamış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta konuya dair yaptığı açıklamada, yaptırımların İran'ın ekonomisini hedef aldığına dikkati çekmiş ve özellikle enerji, bankacılık, lojistik, sigorta şirketleri gibi alanları kapsayacağını belirtmişti.

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