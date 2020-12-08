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ABD'den İran'ın Kudüs Gücü'ne Yeni Yaptırımlar

08.12.2020 22:18 | Son Güncelleme:
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ABD'den İran'ın Kudüs Gücü'ne Yeni Yaptırımlar

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında İran'da İslam Devrim Muhafızları'na yardım eden kişilerle Yemen'deki bir Devrim Muhafızları yetkilisine yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'da İslam Devrim Muhafızları'na yardım eden kişilerle Yemen'deki bir Devrim Muhafızları yetkilisine yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eski Başkan George W. Bush tarafından imzalanan, terör faaliyetlerin engellenmesini ve teröristlerin mali kaynaklarının kesilmesini amaçlayan başkanlık kararnamesi uyarınca İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nden Hasan Irlu'nun yaptırıma tabi tutulacağı bildirildi. Hasan Irlu'nun kısa süre önce Yemen'in başkenti Sana'ya, Kudüs Gücü'nün Husi Hareketi içindeki temsilcisi olarak gönderildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca 50'den fazla dalda eğitim veren El Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nin Kudüs Gücü operasyonlarına platform sağladığı gerekçesiyle yaptırım altına alındığını açıkladı. Kudüs Gücü'nün Ortadoğu ve Amerika'daki faaliyetlerini destekleyen Yusuf Ali Muraj'ın da teröre destek verdiği gerekçesiyle yaptırım altına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, "Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, İran rejiminin Ortadoğu çapında karmaşa ve yıkım yaratmak için kullandığı ana aygıttır. Amerika, Kudüs Gücü'nün ağlarını dağıtmak ve kaynaklarını kesmek için gerekli adımları atmaya devam edecektir" denildi.

İran'ın Husiler'e verdiği desteğin Yemen'deki çatışmaları körüklediğinin ve ülkeyi daha da istikrarsızlaştırdığının belirtildiği açıklamada Hasan Irlu'yu Yemen'e gönderen Kudüs Gücü'nün Husiler'e verdiği desteği pekiştirdiği ve uzlaşma sağlanması için yürütülen uluslararası çabaların sekteye uğratıldığı belirtildi. Amerika'nın, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Yemen'in komşularının ateşkes ilan edilmesi ve siyasi anlaşma sağlanması için gösterdikleri çabaları desteklediğinin kaydedildiği açıklamada, "Yemen halkı barış ve istikrarı hak ediyor" ifadesi yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması ayrıca uluslararası toplumu, İran'ın etkilerine, casusluk faaliyetlerine ve rejimin eğitim altyapısı tarafından desteklenen terör faaliyetlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Kudüs Gücü'nün El Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nde eğitim gören Pakistanlı ve Afgan öğrencileri bünyesine katmaya çalıştığı belirtilen açıklamada üniversitenin Kudüs Gücü'ne mali ve teknolojik yardım sağladığı, sponsorluk yaptığı ve hizmet sunduğu belirtildi.

İran'da yaşayan ve Kudüs Gücü'yle bağı olan Pakistan vatandaşı Yusuf Ali Muraj'ın da yaptırım uygulananlar listesine alındığı belirtildi. Açıklamaya göre Muraj, doğrudan ya da dolaylı olarak Küdus Gücü için Ortadoğu ve Amerika'da operasyonlar yürütülmesini planladı ve uyguladı.

"Kudüs Gücü, Ortadoğu'daki çatışmaları suistimal etmek ve savunmasız insanları İran rejimi için savaştırmaya zorlamak dahil şiddet ve yıkım politikasını ilerletmek amacıyla her fırsatı kullanıyor" ifadesinin yer aldığı açıklamada Amerika'nın bu kötülükleri ortaya çıkarmak ve mücadele etmek için elindeki tüm aygıtları kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

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