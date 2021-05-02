ABD’den İran’ın Tutuklu Takası Anlaşması Açıklamasına Yalanlama

İranlı yetkililer Reuters haber ajansına geçen ay yaptıkları açıklamada kalıcı bir anlaşmaya varmak için ara bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de İran devlet televizyonunun haberine çok önem verilmemesi gerektiği mesajını verdi.

İran devlet televizyonu bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberinde ayrıca İran asıllı İngiltere vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe’in de İngiltere’nin Tahran’ın sahip olduğu askeri malzemelerin borcunu ödediğinde serbest bırakılacağını kaydetti.

Ancak Washington böyle bir anlaşmanın yürürlükte olmadığını belirtti.

İran devlet televizyonu Tahran’ın Washington’un Amerika’da tutulan 4 İranlı’yı serbest bırakması ve dondurulan 7 milyar dolarlık İran kaynaklarını serbest bırakması karşılığında casuslukla suçlanan 4 Amerikalı’yı serbest bırakacağını açıkladı.

Söz konusu ara anlaşmaya Amerikan yaptırımları çerçevesinde dondurulan İran kaynaklarının serbest bırakılmasının da dahil olabileceği kaydedilmişti.

Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da Reuters’a yaptığı açıklamada tutuklu takası anlaşmasına varıldığına dair haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Price, İran’da tutuklu olan ya da kaybolan Amerikalılar’ın durumlarını her zaman dile getirdiklerini ve onları aileleriyle buluşturana kadar durmayacaklarını da vurguladı.

İran devlet televizyonunun haberi Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain tarafından da yalanlandı.

Klain, haberin doğru olmadığını söyledi ve 4 Amerikalı’nın serbest bırakılmasıyla ilgili bir bir anlaşmanın olmadığını vurguladı.

