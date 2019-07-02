ABD'den İran'ın uranyum stok limitini aşmasına tepki

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyuran İran'a sert tepki gösterdi.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aştığını duyurmasının ardından ayrı ayrı açıklamalarla kararı kınadı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'ın herhangi bir düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verilmesinin büyük bir hata olduğu kaydedilerek, Tahran'ın anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiği öne sürüldü.

- "İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz"

Açıklamada, "İran için zenginleştirmenin olmadığı nükleer silahların yayılmasını önleme standartlarına geri dönmemiz gerekiyor. ABD ve müttefikleri İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

İran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasının devam edeceği vurgulanan açıklamada, "İran rejimi nükleer emellerinden vazgeçmeli." ifadesine yer verildi.