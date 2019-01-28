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ABD’den İran’la İlgili Yeni Yaptırımlar

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, Suriye’de İran destekli iki yabancı milis grubu ve Suriye’ye silah taşınmasına yardımcı olan bir havayolu şirketini yaptırım listesine aldı

ABD’den İran’la İlgili Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, Suriye’de İran destekli iki yabancı milis grubu ve Suriye’ye silah taşınmasına yardımcı olan bir havayolu şirketini yaptırım listesine aldı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “Acımasız İran rejimi İran’daki mülteci toplumlarını istismar ediyor, onları eğitim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakıyor ve Suriye çatışması için canlı kalkan olarak kullanıyor” dedi.

Mnuchin yazılı açıklamasında, “Maliye, İran’ın desteklediği milisleri ve diğer yabancı bağlantılarını baskı politikası çerçevesinde rejimin terörü ve küresel çapta huzursuzluğu yaymak için kullandığı yasaya aykırı ağları kapamayı hedefliyor” dedi.

Yaptırımların hedefinde Qeshm Fars Havayolu ve Ermenistan merkezli Flight Travel LLC de bulunuyor.

Başkan Donald Trump 2017 yılının Mayıs ayında İran’la Amerika’nın da dahil olduğu Batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti.

Anlaşma İran’a yaptırımları önemli ölçüde kaldırıyordu. Ancak Trump İran’ın bölgedeki aktivitelerine devam ettiği gerekçesiyle anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler, İran’ı anlaşmada tutmanın yollarını arıyor.

Şu ana kadar Tahran’ın anlaşmaya aykırı hareket ettiğine dair bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Trump, ülkesini anlaşmadan çekmesiyle İran’a yönelik Amerikan ambargosu da zaman içinde yeniden yürürlüğe girdi.

Amerikan ambargosu İran’da zaten çok da iyi olmayan ekonomiyi olumsuz etkilemiş durumda.

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