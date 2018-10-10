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ABD'den İranlı diplomatın Belçika'ya iadesine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "İran destekli terörizmin dünyada oluşturduğu tehdidi ortaya çıkarma ve ona karşı koyma konusunda Avrupalı müttefiklerimizi destekliyoruz" - "(İran Direnişi Ulusal Konseyi'nin Paris'teki etkinliğine saldırı teşebbüsü) Bu komplo aynı zamanda İran'ın Avrupa'da teröre verdiği desteği tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın Paris'te İran muhalefetinin bir etkinliğine yönelik saldırı teşebbüsündeki rolünden dolayı İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin Belçika'ya iade etmesine ilişkin, "İran destekli terörizmin dünyada oluşturduğu tehdidi ortaya çıkarma ve ona karşı koyma konusunda Avrupalı müttefiklerimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamasında, Alman makamlarının Esedi'nin 30 Haziran'da İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliği hedef alan saldırı teşebbüsündeki rolünden dolayı Belçika'ya iade ettiğini hatırlatarak "Belçika, Fransa ve Almanya değil, Avrupa çapında çok sayıda tutuklamanın yapıldığı bu komplonun ölçeği İran'ın dünyada önde gelen bir terör sponsoru olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, açıklamasında "Bu komplo aynı zamanda İran'ın Avrupa'da teröre verdiği desteği tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. İran destekli terörizmin dünyada oluşturduğu tehdidi ortaya çıkarma ve ona karşı koyma konusunda Avrupalı müttefiklerimizi destekliyoruz. İran rejiminin tehdidine karşı koymak üzere ortaklarımızla ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Belçika Federal Savcılığı tarafından temmuz ayında yapılan yazılı açıklamada, Paris'teki etkinliğe saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle Brüksel'de iki kişinin gözaltına alındığı, İran asıllı çiftin irtibatta bulunduğu öne sürülen İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde diplomat olduğu tespit edilen Esedullah Esedi adlı kişinin ise Almanya'da gözaltına alındığını duyurulmuştu.

Alman polisinin Bavyera'da gözaltına aldığı Esedi için Belçika iade talebinde bulunmuştu.

Brüksel'deki başsavcılığın iade talebine Bavyera kenti Bamberg'te bulunan mahkemeden geçen hafta olumlu yanıt gelmiş, Tahran yönetimi suçlamaları reddederek kararı kınamış, diplomatın serbest bırakılmasını talep etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Esedi'nin Belçika'ya iadesiyle ilgili Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni çağırmıştı.

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