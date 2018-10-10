ABD'den İranlı diplomatın Belçika'ya iadesine destek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın Paris'te İran muhalefetinin bir etkinliğine yönelik saldırı teşebbüsündeki rolünden dolayı İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin Belçika'ya iade etmesine ilişkin, "İran destekli terörizmin dünyada oluşturduğu tehdidi ortaya çıkarma ve ona karşı koyma konusunda Avrupalı müttefiklerimizi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamasında, Alman makamlarının Esedi'nin 30 Haziran'da İran Direnişi Ulusal Konseyi tarafından Paris'teki Villepinte Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliği hedef alan saldırı teşebbüsündeki rolünden dolayı Belçika'ya iade ettiğini hatırlatarak "Belçika, Fransa ve Almanya değil, Avrupa çapında çok sayıda tutuklamanın yapıldığı bu komplonun ölçeği İran'ın dünyada önde gelen bir terör sponsoru olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, açıklamasında "Bu komplo aynı zamanda İran'ın Avrupa'da teröre verdiği desteği tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. İran destekli terörizmin dünyada oluşturduğu tehdidi ortaya çıkarma ve ona karşı koyma konusunda Avrupalı müttefiklerimizi destekliyoruz. İran rejiminin tehdidine karşı koymak üzere ortaklarımızla ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.