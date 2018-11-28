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ABD’den İranlı İki Bilgisayar Korsanına Dava

28.11.2018 22:22 | Son Güncelleme

ABD’de iki İran vatandaşına karşı ‘SamSam’ olarak bilinen fidye yazılımını kullanarak büyük çaplı bir siber saldırıda bulundukları iddiasıyla dava açıldı

ABD’den İranlı İki Bilgisayar Korsanına Dava

ABD’de iki İran vatandaşına karşı ‘SamSam’ olarak bilinen fidye yazılımını kullanarak büyük çaplı bir siber saldırıda bulundukları iddiasıyla dava açıldı. Davada iki kişi de Bitcoin üzerinden alınan dijital paranın İran riyali olarak bozdurulmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Maliye Bakanlığı’na göre, 34 ay boyunca devam eden siber dolandırıcılık 200’den fazla kişi ve kurumu mağdur etti. Etkilenen hastaneler, okullar, şirketler ve devlet kurumları yaklaşık 30 milyon dolar kaybetti. Georgia’nın Atlanta kenti ve New Jersey’nin Newark kenti hedef olan bölgelerin başında geliyor. Saldırıdan sorumlu oldukları iddia edilen kişilerin ise 6 milyon dolar fidye topladığı bildirildi.

SamSam ABD sınırları içinde eylem yapan en zararlı siber fidye ağlarından biri olarak nitelendiriliyor.

New Jersey eyaleti bölge mahkemesinin İran’da yaşayan 34 yaşındaki Faramarz Şahi Savandi ve 27 yaşındaki Mohammad Mehdi Şah’a yönelik suçlamalarının başında elektronik dolandırıcılık ve güvenli bilgisayarlara kasten zarar verme geliyor.

Diğer taraftan ABD Maliye Bakanlığı dijital parayı İran riyali olarak bozduran Ali Khorashadizadeh ile Mohammad Ghorbaniyan’a eyaptırım getirildiğini açıkladı. Ancak bu isimler New Jersey mahkemesine sunulan iddianamede yer almıyor.

ABD’nin hedef aldığı dört İranlı’nın nerede olduklarıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Amerika’yla İran arasında suçluların iadesiyle ilgili bir anlaşma da olmadığından, davanın güçlükle ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Ancak Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein gazetecilere yaptığı açıklamada, suçluların bir gün mutlaka adalet karşısına çıkarılacağından emin olduklarını belirtti ve “Bu davalılar şu an Amerikan adaletinden kaçan firari konumundalar. Ama Amerikan adaletinin kolu uzundur. Bekleyeceğiz ve eninde sonunda bu suçluları yakalayacağız” dedi.

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