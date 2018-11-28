ABD’den İranlı İki Bilgisayar Korsanına Dava

ABD’de iki İran vatandaşına karşı ‘SamSam’ olarak bilinen fidye yazılımını kullanarak büyük çaplı bir siber saldırıda bulundukları iddiasıyla dava açıldı. Davada iki kişi de Bitcoin üzerinden alınan dijital paranın İran riyali olarak bozdurulmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Maliye Bakanlığı’na göre, 34 ay boyunca devam eden siber dolandırıcılık 200’den fazla kişi ve kurumu mağdur etti. Etkilenen hastaneler, okullar, şirketler ve devlet kurumları yaklaşık 30 milyon dolar kaybetti. Georgia’nın Atlanta kenti ve New Jersey’nin Newark kenti hedef olan bölgelerin başında geliyor. Saldırıdan sorumlu oldukları iddia edilen kişilerin ise 6 milyon dolar fidye topladığı bildirildi.

SamSam ABD sınırları içinde eylem yapan en zararlı siber fidye ağlarından biri olarak nitelendiriliyor.

New Jersey eyaleti bölge mahkemesinin İran’da yaşayan 34 yaşındaki Faramarz Şahi Savandi ve 27 yaşındaki Mohammad Mehdi Şah’a yönelik suçlamalarının başında elektronik dolandırıcılık ve güvenli bilgisayarlara kasten zarar verme geliyor.