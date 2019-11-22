HABER

ABD’den İranlı İletişim Bakanı'na yaptırım kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 22:02 | Son Güncelleme

ABD, İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldı.

ABD’den İranlı İletişim Bakanı'na yaptırım kararı

Karara gerekçe olarak ülke çapında düzenlenen gösterilerden sonra getirilen internet yasağı gösterildi.ABD, Tahran’ın ülke çapına yayılan rejim ve hükümet karşıtı gösteriler sonrası internete erişim engeli getirmesi üzerine İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "On milyonlarca İranlının birbirleriyle ve dış dünyayla iletişim kurmalarını sağlayan popüler iletişim uygulamaları da dahil olmak üzere internete erişim" engellendiği için, Bakan Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

"İranlı liderler serbest ve açık internetin kendi yasa dışılıklarını ortaya çıkardığını biliyor" diyen ABD’li Hazine Bakanı, İran hükümetinin bu nedenle rejim karşıtı gösterileri sansürlemenin yollarını aradığını savundu.

Eski bir istihbarat görevlisi olan İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Azari-Cahromi’nin göreve geldiğinden bu yana internet sansürünün arttığını belirten Washington, bakanın muhalif aktivistlerinz izlenmesi faaliyetlerinde de parmağının olduğunu öne sürdü.

Washington’ın bakana yönelik yaptırımı, Azari-Cahromi’nin ABD’deki malvarlığının dondurulmasını ve başta bankalar olmak üzere Amerikalıların Bakanla iş yapmasının yasaklanmasını öngörüyor.

Azari-Cahromi ülkede bazı bölgelerde internete erişimin yeniden sağlandığını öne sürse de özel bir teknoloji şirketi Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada birçok İranlının kullandığı yüksek hızlı LTE sistemlerinin hâlâ çalışır durumda olmadığını söyledi.

Göstericilere idam çağrısı

Diğer yandan İran Adalet Bakanlığı sözcüsü ülke çapındaki eylemlerin yaklaşık 100 liderinin İran Devrim Muhafızları tarafından tutuklandığını duyurdu.

Rejimin önde gelen mollalarından Ahmet Hatemi ise "Gösterilerin bazı liderlerinin ölüm cezasını hak eden anarşistler olduğunu“ söyledi. Hatemi, en kötü eylemcilerin ise camilere ve diğer İslami kurumlara saldıranlar olduğunu savundu.

ABD’nin yeniden devreye soktuğu yaptırımlardan sonra giderek derinleşen bir ekonomik darboğaza giren İran’da hükümetin benzin fiyatlarına yüzde 300’e varan zam kararı ülke çapında öfkeli vatandaşın sokağa dökülmesine neden olmuştu.

Hükümet, zam kararından geri adım atmamış ve internete erişim engeli getirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan geniş çaplı gösterilerin bastırıldığını duyurmuştu.

15 Kasım’da zam kararının açıklanmasından sonra başlayan gösterilerde Uluslararası Af Örgütü verilerine göre 100’den fazla gösterici güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti.

DW, dpa/SÖ, JD

© Deutsche Welle Türkçe

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Berlin’den "Leopard 2" iddialarına yanıt: Elimizde bulgu yokBerlin’den "Leopard 2" iddialarına yanıt: Elimizde bulgu yok
'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi''Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı

ABD 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı!

Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Putin: Denemede patlayan silahımızı mükemmel hale getireceğiz

Endonezya: LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz

'LGBTİ'ler, hamile kadınlar ve engelliler iş başvurusu yapamaz'

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi öldü

Endonezya'da taksiciler hastanenin morgunu bastı, 'rehin kalan' bebeğin cenazesini aldı

Taksiciler hastane morgunu bastı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.