ABD’den İranlı İletişim Bakanı'na yaptırım kararı

Karara gerekçe olarak ülke çapında düzenlenen gösterilerden sonra getirilen internet yasağı gösterildi.ABD, Tahran’ın ülke çapına yayılan rejim ve hükümet karşıtı gösteriler sonrası internete erişim engeli getirmesi üzerine İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "On milyonlarca İranlının birbirleriyle ve dış dünyayla iletişim kurmalarını sağlayan popüler iletişim uygulamaları da dahil olmak üzere internete erişim" engellendiği için, Bakan Azari-Cahromi’ye yaptırım kararı aldıklarını söyledi.

"İranlı liderler serbest ve açık internetin kendi yasa dışılıklarını ortaya çıkardığını biliyor" diyen ABD’li Hazine Bakanı, İran hükümetinin bu nedenle rejim karşıtı gösterileri sansürlemenin yollarını aradığını savundu.

Eski bir istihbarat görevlisi olan İran İletişim ve Enformasyon Bakanı Azari-Cahromi’nin göreve geldiğinden bu yana internet sansürünün arttığını belirten Washington, bakanın muhalif aktivistlerinz izlenmesi faaliyetlerinde de parmağının olduğunu öne sürdü.