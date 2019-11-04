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ABD’den İranlı önemli isimlere yaptırım kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 23:23 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu İranlı 9 isme ve bir kuruma karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.ABD Hazine Bakanlığı İranlı önemli 9 isme ve bir kuruma yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin de bulunduğu İranlı 9 isme ve bir kuruma karşı yaptırım kararı alındığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı İranlı önemli 9 isme ve bir kuruma yaptırım kararı aldığını duyurdu. Bakanlığın yaptırım kararı aldığı isimler ise, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Müçteba Hamaney, İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ,Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Dini Lider Ayetullah Hamaney’in ofis Başkanı Muhammed Golpeyani, Özel İşler Birimi Yardımcısı Vahit Heganiyan, Savunma Sanayi Danışmanı Hüseyin Dehkan ,eski Meclis Başkanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi Haddad Adil ve Hatem- ul Enbiya karargahı komutanı Golam Ali Reşit oldu.
Bakanlığın 9 ismin yanı sıra İran Silahlı Kuvvetleri’ne de yaptırım uygulama kararı verdiği kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı daha öncede İran Devrim Muhafızlarını ve bazı önemli askeri isimleri yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

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