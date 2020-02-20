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ABD’den İranlı Yetkililere Yeni Yaptırımlar

20.02.2020 20:26 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, İran’da Cuma günü yapılacak meclis seçimleri öncesinde 5 İranlı yetkiliyi, özgür ve adil seçimleri engelledikleri gerekçesiyle yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı

ABD’den İranlı Yetkililere Yeni Yaptırımlar

ABD, İran’da Cuma günü yapılacak meclis seçimleri öncesinde 5 İranlı yetkiliyi, özgür ve adil seçimleri engelledikleri gerekçesiyle kara listeye aldı. Seçimler İran dini lideri Ayetullah Hamaney’in popülaritesi açısından bir referandum olarak görülüyor.

ABD Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran Muhafızlar Konseyi ve konseye bağlı Seçimleri Denetleme Komitesi üyelerine, konseyin binlerce adayı seçimlere katılmaktan men etmedeki rolünden yeni yaptırımlar getirildiğini belirtti.

Yaptırım getirilen kişiler arasında Muhafızlar Konseyi Sekreteri Ahmed Jannati, konseyin üyelerinden Muhammed Yazdi ve Seçimleri Denetleme Komitesi’nden de üç üyenin bulunduğu bilgisi verildi.

Yaptırımlar bu kişilerin ABD’de olabilecek her türlü mal varlıklarını donduruyor ve Amerikalılar’la iş yapmalarını yasaklıyor.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, “Trump Yönetimi, rejimin zarar verici ajandasına fayda sağlamak için seçimlerin manipüle edilmesine müsaade etmeyecek. Bu adım, İran halkının liderlerini özgürce seçmesini engellemekten sorumlu bu üst düzey rejim yetkililerini gözler önüne seriyor” açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD’nin İsviçre insani yardım kanalı üzerinden İran halkına gıda ve ilaç göndermek isteyen en az iki şirketle daha temas halinde olduğunu açıkladı.

Gazetecilere konuşan Hook, şirketlerin, ABD yaptırımlarını ihlal etmeden ekonomik zorluklar çeken halka yardım ulaştırmayı amaçlayan bu kanala çok ilgi gösterdiğini kaydetti.

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