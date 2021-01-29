ABD’den IŞİD Cinayetlerine Kınama

Hermas ve Hızır'ın geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinin güneyindeki El Daşişa kasabasındaki evlerinden kaçırıldıkları bildirilmişti. Yerel basına göre görgü tanıkları, kaçırma olaylarının bir IŞİD hücresinin parçası olduğundan şüphelenilen en az sekiz erkek tarafından planlandığını söyledi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Kendilerini halklarının hizmetine adamış iki cesur kadının IŞİD teröristleri tarafından öldürülmelerini kınıyor ve ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Yerel basına göre iki kadının cesetleri, kaçırılmalarından saatler sonra, bölgedeki bir ana yolun yakınında başları kesilmiş halde bulundu.

Hermas, kasabasının yerel idari konseyinin eş başkanı, Hızır aynı konseyin yönetim kurulu üyesiydi. El Daşişa kasabası, 2017'de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD’den kurtarılmıştı.

SDG komutanı Mazlum Abdi, cinayetlerin özgür kadınlara ve demokratik değerlere yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Abdi Twitter mesajında, "Adalet sağlanana kadar bu suç hücrelerini takip etmek için halkımıza sözü veriyoruz" dedi.

2019'un Mart ayındaki bölgesel yenilgisine rağmen IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillere ve SDG güçlerine, özellikle Deyrizor vilayetinde terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Wayne Marotto da Perşembe günü Twitter üzerinden açıklama yaptı. Marotto, koalisyonun hedefinin bu bölgelerin istikrara kavuşturulması olduğunu, bu hedefin IŞİD'in uzun vadeli yenilgisinin sağlanması, halkın toparlanması için altyapının kurulması ve teröristlerin kaybedilen topraklarını geri kazanmasını engelleme adına çok önemli olduğunu kaydetti.

