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ABD’den IŞİD Cinayetlerine Kınama

29.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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ABD’den IŞİD Cinayetlerine Kınama

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda geçen hafta IŞİD militanlarınca kaçırılan iki Suriyeli kadın yetkilinin öldürülmesini kınadı

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda geçen hafta IŞİD militanlarınca kaçırılan iki Suriyeli kadın yetkilinin öldürülmesini kınadı.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, "Seda al Faysal El Hermas ve Hind Latif El Hızır'ın ölümlerini öğrenmekten üzüntü duyduklarını" açıkladı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, “Kendilerini halklarının hizmetine adamış iki cesur kadının IŞİD teröristleri tarafından öldürülmelerini kınıyor ve ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Şam'daki ABD Büyükelçiliği, Suriye hükümetinin iç savaşın ilk günlerinde protestoculara uyguladığı baskının ardından 2012 yılında faaliyetlerini askıya aldı. Ancak büyükelçilik, sosyal medya aracılığıyla Suriye halkıyla iletişim kuruyor.

Hermas ve Hızır'ın geçen hafta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinin güneyindeki El Daşişa kasabasındaki evlerinden kaçırıldıkları bildirilmişti. Yerel basına göre görgü tanıkları, kaçırma olaylarının bir IŞİD hücresinin parçası olduğundan şüphelenilen en az sekiz erkek tarafından planlandığını söyledi.

Yerel basına göre iki kadının cesetleri, kaçırılmalarından saatler sonra, bölgedeki bir ana yolun yakınında başları kesilmiş halde bulundu.

Hermas, kasabasının yerel idari konseyinin eş başkanı, Hızır aynı konseyin yönetim kurulu üyesiydi. El Daşişa kasabası, 2017'de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD’den kurtarılmıştı.

SDG komutanı Mazlum Abdi, cinayetlerin özgür kadınlara ve demokratik değerlere yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Abdi Twitter mesajında, "Adalet sağlanana kadar bu suç hücrelerini takip etmek için halkımıza sözü veriyoruz" dedi.

2019'un Mart ayındaki bölgesel yenilgisine rağmen IŞİD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillere ve SDG güçlerine, özellikle Deyrizor vilayetinde terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun sözcüsü Wayne Marotto da Perşembe günü Twitter üzerinden açıklama yaptı. Marotto, koalisyonun hedefinin bu bölgelerin istikrara kavuşturulması olduğunu, bu hedefin IŞİD'in uzun vadeli yenilgisinin sağlanması, halkın toparlanması için altyapının kurulması ve teröristlerin kaybedilen topraklarını geri kazanmasını engelleme adına çok önemli olduğunu kaydetti.

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