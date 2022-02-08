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ABD’den IŞİD Horasan Lideriyle İlgili Bilgiye Ödül

08.02.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, IŞİD Horasan (ISIS-K) lideri Sanaullah Ghafari’nin bulunması, yerinin tespit edilmesi ya da Afganistan’ın Kabil Havaalanı’nda 2021 yılının Ağustos ayında düzenlenen saldırının sorumlularının yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımında bulunanlara 10 milyon dolar ödül verecek

ABD’den IŞİD Horasan Lideriyle İlgili Bilgiye Ödül

ABD, IŞİD Horasan (ISIS-K) lideri Sanaullah Ghafari’nin bulunması, yerinin tespit edilmesi ya da Afganistan’ın Kabil Havaalanı’nda 2021 yılının Ağustos ayında düzenlenen saldırının sorumlularının yakalanmasına yardım edecek bilgi paylaşımında bulunanlara 10 milyon dolar ödül verecek.

Bölgenin eski isminden adını alan IŞİD Horasan, örgütü 2014 yılında ortaya çıkan uzantılarından. Grup hem Batı tarafından desteklenen ve Ağustos ayında devrilen Kabil hükümetiyle hem de Taleban’la savaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre Ghafari 2020 yılının Haziran ayında IŞİD Horasan’ı yönetmek için görevlendirildi. Afganistan’daki tüm örgüt operasyonlarının onaylanmasından ve bu operasyonların düzenlenmesini sağlayan kaynakların yönetiminden Ghafari sorumluydu.

Ghafari Kasım ayında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ‘‘küresel terörist’’ listesine alındı.

ABD ordusu 4 Şubat’ta yaptığı açıklamada geçen Ağustos ayında Kabil’de düzenlenen ve 13 ABD askeriyle en az 170 Afgan’ın ölümüne neden olan saldırıyı, sadece bir IŞİD bombacısının düzenlediğini belirtmişti.

26 Ağustos’ta düzenlenen bombalı saldırı sırasında Amerikan askerleri Taleban’ın Afganistan’da iktidarı ele geçirmesinin ardından hem Amerikalılar’ın hem de Afganlar’ın ülkeden kaçmasına yardım ediyordu.

Saldırı ayrıca Joe Biden yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı’nın ülkedeki Amerikalılar’ı neden daha erken tahliye etmediği ve askerlerini riske attığı sorularıyla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

Amerikalı yetkililer geçen Kasım ayında, IŞİD Horasan’ın altı ile 12 ay arasında Afganistan dışından da saldırı düzenleyecek kapasiteye ulaşabileceğini belirtmişti.

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