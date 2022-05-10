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ABD’den IŞİD Mali Ağına Yaptırım

10.05.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, IŞİD’in Endonezya, Suriye ve Türkiye’de faaliyet yürüten beş mali aracısından oluşan bir ağa yaptırım kararı açıkladı. Maliye Bakanlığı bu ağın, Endonezya ve Türkiye’den kaynak toplayarak, IŞİD’in yabancı savaşçılarına gönderdiğini bildirdi

ABD’den IŞİD Mali Ağına Yaptırım

ABD, IŞİD’in Endonezya, Suriye ve Türkiye’de faaliyet yürüten beş mali aracısından oluşan bir ağa yaptırım kararı açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, listeye alınanlar, aşırılık yanlılarının Suriye’ye ve IŞİD’in faaliyet gösterdiği diğer bölgelere seyahatini kolaylaştırmak ve IŞİD’in Suriye’de bulunan mülteci kamplarındaki faaliyetlerini desteklemekle suçlandı.

Maliye Bakanlığı bu ağın, Endonezya ve Türkiye’den kaynak toplayarak, IŞİD’in yabancı savaşçılarına gönderdiğini bildirdi.

Bu kaynakların bir kısmının kamplardan çocuk kaçırmak ve bunları potansiyel savaşçı olarak kullanmak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’deki mülteci kamplarının sakinleri arasında IŞİD tarafından yerlerinden edilenlerin yanı sıra IŞİD üyeleri, destekçileri ve ailelerinin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, ‘‘40’tan fazla ülkeden IŞİD sempatizanları, örgütün yeniden güç kazanması için bu kamplarda kalan IŞİD’le bağlantılı bireylere para gönderiyor’’ denildi.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki en büyük mülteci kampı El Hol’de çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 70 bin kişinin kaldığını bildirdi.

‘‘IŞİD destekçileri yalnızca El Hol’a gayrıresmi bir para transferi mekanizması olan ‘hawala’ ile ayda 20 bin dolar gönderdi’’ denilen açıklamada bu kaynakların büyük kısmının Suriye dışından veya Türkiye gibi komşu ülkeler üzerinden gittiği kaydedildi.

Bakanlık, IŞİD’in 2019’dan bu yana yandaşlarını El Hol’dan Suriye’deki İdlib, Deyrizor, Rakka gibi bölgelere kaçırdığını kaydetti, bu kaçırmaların büyük kısmında hedefin çocuklar olduğunu ve çocukların örgütte savaşmaları için yetiştirildiklerini aktardı.

ABD Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ‘‘ABD, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun parçası olarak IŞİD’in kaynak toplamasına ve kaynaklarını bölgeler arasında aktarmasına engel olmaya kararlıdır’’ diye konuştu.

Listede yer alan isimler Dwi Dahlia Susanti, Rudi Heryadi, Ari Kardian, Muhammad Dandi Adhiguna ve Dini Ramadhani olarak açıklandı. Bu isimlerin ABD’deki mal varlıkları donduruldu ve Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapması yasaklandı.

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