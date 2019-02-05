ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 bin Amerikan askerini çekme kararı aldığı Suriye'de gözaltındaki IŞİDli yabancı savaşçıların durumu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, ABD'nin Kürt müttefikleri Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Suriye'de yakalanan IŞİDli yabancı savaşçıların vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulundu. Çağrı Washington'da ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonunun ortaklarının buluşması öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino gözaltında tutulan IŞİD'lilerin sayısı hakkında bilgi vermezken rakamın 850 civarında olduğu tahmin ediliyor. ABD IŞİD'lilerin Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da vatandaşı bulundukları ülkelere iade edilmelerini ve orada yargılanmalarını istiyor.

Palladino "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu kişileri güvenli ve insani bir şekilde gözaltına almak konusunda net bir taahhüt gösterdi. ABD, diğer ülkeleri SDG tarafından gözaltında tutulan vatandaşlarını geri kabul etmeye ve yargılamaya çağırıyor" diye konuştu.