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ABD'den "IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın" çağrısı

05.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

ABD Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİDli yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulundu.

ABD'den "IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 bin Amerikan askerini çekme kararı aldığı Suriye'de gözaltındaki IŞİDli yabancı savaşçıların durumu ile ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, ABD'nin Kürt müttefikleri Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Suriye'de yakalanan IŞİDli yabancı savaşçıların vatandaşı oldukları ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısında bulundu. Çağrı Washington'da ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonunun ortaklarının buluşması öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino gözaltında tutulan IŞİD'lilerin sayısı hakkında bilgi vermezken rakamın 850 civarında olduğu tahmin ediliyor. ABD IŞİD'lilerin Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da vatandaşı bulundukları ülkelere iade edilmelerini ve orada yargılanmalarını istiyor.

Palladino "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bu kişileri güvenli ve insani bir şekilde gözaltına almak konusunda net bir taahhüt gösterdi. ABD, diğer ülkeleri SDG tarafından gözaltında tutulan vatandaşlarını geri kabul etmeye ve yargılamaya çağırıyor" diye konuştu.

Çarşamba günü Suriye'nin geleceği ile ilgili Washington'da yapılacak toplantıda ABD öncülüğündeki IŞİD ile mücadele uluslararası koalisyonunun ortağı ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek ve toplantıda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İsmini vermek istemeyen bir Pentagon danışmanı Dışişleri Bakanlığı açıklamasının ABD'nin içinde bulunduğu ikilemi yansıttığını söyledi. Danışman, "ABD'nin düşünmeden ve koordine edilmeden aldığı çekilme kararı bir krize neden oldu. Çünkü müttefiklerimiz yabancı savaşçıları ülkelerine geri almaları gerekeceğini beklemiyordu" dedi.

Fransa'da endişe hakim

Geçtiğimiz yıllarda ülkesinde meydana gelen IŞİD saldırıları nedeniyle endişeli olan ve IŞİD'li vatandaşlarının gözaltında tutuldukları yerde yargılanmaları gerektiğini savunan Fransa, söz konusu kişilerin Fransa'ya getirilip yargılanmasına kapıyı araladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, geri kabullerde amacın "potansiyel tehlike taşıyan kişilerin kaçmasının ve dağılmalarının engellenmesi" olduğunu açıkladı.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransız güvenlik yetkilisi, 130 kişinin ülkeye geri getirilebileceğini belirtirken başka bir yetkili bu kişilerin 70 ila 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, IŞİD'in yenilmesini gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerini bu ülkeden çekeceğini belirtmişti. Trump'ın bu kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde verdiği bildirilmişti. Danışmanlarının itirazına rağmen aldığı karardan vazgeçmeyen Trump, Erdoğan'ın Suriye'de kalan IŞİD unsurlarının Türkiye tarafından temizleneceği konusunda güvence verdiğini açıklamıştı.

Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı, IŞİD ile mücadele veren SDG de dahil olmak üzere ABD'nin müttefiklerinde şaşkınlık yaratmış, ABD Başkanı'nın bu fikrini desteklemeyen Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasına neden olmuştu.

Reuters,AFP/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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