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ABD'den İsrail ve Lübnan'a Çağrı

22.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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ABD'den İsrail ve Lübnan'a Çağrı

Pompeo, taraflara çıkmaza giren müzakere planlarını tekrar canlandırma çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırlarıyla ilgili müzakerelerde arabuluculuğa devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Pompeo, taraflara çıkmaza giren müzakere planlarını tekrar canlandırma çağrısı yaptı.

Pompeo konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, “Maalesef, her iki taraf da iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen çözüm konusunda hala birbirlerine çok uzak duruyorlar” dedi.

Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi şu ana kadar Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi yönünde anlaşma imzalanmasında arabuluculuk rolü üstlendi. Trump yönetimi ayrıca İsrail’in Fas ile ilişkilerinin iyileştirilmesi için adımlarını sürdürüyor.

Lübnan ile İsrail’in deniz sınırı konusunda yaşadıkları uzlaşmazlık da ABD’nin bölgede arabulucu olarak müdahil olma çabasını sürdürdüğü konular arasında.

Pompeo, bugünkü açıklamasında bununla ilgili olarak, “ABD yapıcı görüşmelerde arabuluculuk yapmaya hala hazır ve her iki tarafı da daha önce Birleşmiş Milletler nezdinde dile getirdikleri deniz sınırı talepleriyle ilgili müzakere yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Washington, İsrail ile Lübnan arasında uzlaşmazlık yaratan ve bölgedeki doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının da önüne geçen deniz sınırı sorununun çözülmesi için üç yıldır çalışmalar yürütüyor.

Bu yıl Ekim ayında da taraflar sorunu çözmek için Birleşmiş Milletler nezdinde biraraya geldi. Ancak her iki ülkenin yetkililerinin Amerika’nın arabuluculuğunda biraraya gelmesi için Kasım ayında planlanan müzakereler ertelenmişti.

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