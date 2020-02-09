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ABD’den İsrail’e ‘Acele Etme’ Uyarısı

09.02.2020 21:21 | Son Güncelleme

ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun koalisyonundaki aşırı sağcıların çağrılarına karşı, İsrail’i Batı Şeria topraklarında Washington’un rızası olmadan egemenlik ilan etmemesi konusunda uyardı

ABD’den İsrail’e ‘Acele Etme’ Uyarısı

ABD’nin İsrail Büyükelçisi, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun koalisyonundaki aşırı sağcıların çağrılarına karşı, İsrail’i Batı Şeria topraklarında Washington’un rızası olmadan egemenlik ilan etmemesi konusunda uyardı.

Başkan Doald Trump’ın 28 Ocak’ta açıkladığı Ortadoğu planı İsrail’in Filistinliler’in devlet kurmak istediği toprakları elinde tutmaya devam etmesini öngörüyor. Ancak Washington zamanlamanın önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Netanyahu bu bölgelerde ve Ürdün Vadisi’nde kurulan Yahudi yerleşimlerinin hızla İsrail’e tabi olduğunun ilan edilmesini istiyor. Bu hamle 2 Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde Netanyahu’nun aşırı sağcı, muhafazakar tabanının desteğini alması için de önemli. Ancak Beyaz Saray, önce İsrail ve ABD tarafından yapılan harita çalışmasının tamamlanmasını istiyor.

Filistinliler ise Trump’ın planını reddediyor.

Başta İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett olmak üzere İsrail’in aşırı milliyetçileri Batı Şeria’da egemenlik ilan edilmesi için parlamentoda oylama yapılmasını isterken ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman’dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Büyükelçi David Friedman yazdığı Twitter mesajında ‘‘İsrail, İsrail-Amerika ortak komisyonu tarafından yürütülen haritalandırma çalışmasının tamamlanmasına tabidir. Komisyon sürecini tamamlamadan yapılacak tek taraflı eylemler planı ABD’nin bunu tanımasını tehlikeye atar’’ ifadelerini kullandı.

Friedman daha sonra Kudüs Halkla İlişkiler Merkezi’nde yaptığı bir konuşmadaysa mesajının ‘‘bu sürece girmek için ve bunu doğru yapmak için biraz sabır gerektiği’’ anlamına geldiğini söyledi ve ‘‘Çok fazla bir şey istediğimizi sanmıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Netanyahu da bu mesajın ardından kabine toplantısında yaptığı konuşmada ‘‘ABD’nin tanıması en önemli şey ve bunu tehlikeye atmak istemeyiz’’ dedi.

Friedman, haritalandırma sürecinin seçim tarihi olan 2 Mart’tan önce sona ermesinin beklenmediğini söyledi, ancak seçimlerden bir galip çıkmaması; yani geçici hükümet kurulması halinde de uygulamaya geçileceğini kaydetti. Geçen yıl İsrail’de yapılan iki seçim ülkedeki siyasi belirsizliğe yanıt olmamıştı.

Birçok ülke 1967’de İsrail tarafından işgal edilen topraklarda kurulan İsrail yerleşimlerinin uluslararası kanunları ihlal ettiği görüşünde. Trump ise ABD’nin dış politikasında değişikliğe giderek İsrail’in bu topraklarda egemenlik ilan etmesine yeşil ışık yaktı.

Filistin lideri Mahmud Abbas’ın sözcülerinden Nebil Ebu Rdainah ise seçimlerden önce ya da sonra atılacak tek taraflı adımların reddedileceğini söyledi. Ebu Rdainah, Filistinliler’in kabul edebileceği tek haritanın işgal öncesindeki 1967 sınırlarını gösteren harita olduğunu söyledi.

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