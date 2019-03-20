ABD'den İsrail'e İran'a karşı destek

Pompeo, İsrail’in “kendini savunma hakkını” desteklediklerini belirtti.İsrail'de gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a karşı İsrail'i desteklediğini ifade etti. Bakan Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında bugün Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD’li Bakan, İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri ile ilgili olarak "Bu tür tehditler İsrail'in günlük yaşamının bir parçası olduğu sürece, İsrail'in güvenliğine yönelik taahhüdümüzü devam ettireceğiz ve kendini savunma hakkını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pompeo geçen ay İsrail ve Arap devletlerinin katılımıyla Varşova'da bir Ortadoğu konferansı düzenlendiğini ve bu toplantıda İran'ın "bölgesel saldırılarının” durdurulmasının ele alındığını söyledi.

ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla çekilen Washington, İran'ın ekonomisini hedef alan ve mutabakat kapsamında dondurulan yaptırımları geçen sene yeniden yürürlüğe koymuştu.