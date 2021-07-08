ABD’den İsrail’in Batı Şeria’da Ev Yıkımına Kınama

İsrail ordusu, Mayıs ayında bir İsrail vatandaşını terör saldırısında öldürmekten hüküm giyen bir Filistinli-Amerikalı’nın evini bugün yıktı. ABD Büyükelçiliği, hareketi “gerginliği arttıran tek taraflı bir hareket” olarak nitelendirerek kınadı.

İsrail askerleri, Salı gecesi Batı Şeria'nın Turmus Ayya kasabasında Muntasar Shalabi'nin evinin çevresine patlayıcı yerleştirdi ve Çarşamba sabahı erken saatlerde bombaları patlattı.

Yaklaşık 200 Filistinli, askerlere taş attı. Askerler, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

İsrail sık sık İsrailliler’e saldırmaktan suçlu bulunan Filistinliler’in evlerini yıkarken, bu son yıkım diğerlerinden ayrıldı.

Turmus sakinlerinin çoğu gibi Aya Shalabi de Amerikan vatandaşı ve yılın çoğunu Batı Şeria'da değil ABD'de geçiriyor. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği yıkımı kınadı ve tüm tarafları "gerginliği arttıran ve iki devletli bir çözüme yönelik çabaları baltalayan tek taraflı adımlardan kaçınmaya" çağırdı. Açıklamada, Filistinliler’in evlerinin cezalandırma amaçlı yıkılmasının da bu tek taraflı adımlara dahil olduğu kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği, tüm bir ailenin evinin tek bir kişinin eylemleri için yıkılmaması gerektiğini belirtti.

Ailesi, Shalabi’nin yılın büyük bölümünü ABD'de geçirdiğini ve sadece her yaz Batı Şeria'yı ziyarete geldiğini söyleyerek yıkıma karşı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, temyiz başvurusunu reddetmişti.

Yedi çocuk babası olan Shalabi’nin, karısından ayrı olduğundan, ziyarete her geldiğinde evde ayrı bir odada kaldığına dikkat çekildi. İsrailli bir insan hakları grubu da Shalabi'nin zihinsel sağlık sorunları yaşadığını ve ilaç kullandığını söyleyerek yıkıma itiraz etti.

Eyalet savcısı ise Shalabi'nin hala evin sahibi olduğunu ve yakın zamanda evi onarımdan geçirdiğini savundu. Ayrıca gelecek saldırılara karşı caydırıcılık sağlamanın, masum kişilerin acı çekmesinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Bu arada Dünya Bankası Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayında İsrail ile Gazze arasındaki ihtilaf sırasında Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanından kaynaklanan hasarın onarılmasının gelecek iki yıl içinde 485 milyon dolara mal olacağını bildirdi.

