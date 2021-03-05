HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den ''İsrail'in Güvenliğine Bağlıyız'' Mesajı

ABD'den ''İsrail'in Güvenliğine Bağlıyız'' Mesajı

05.03.2021 03:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'den ''İsrail'in Güvenliğine Bağlıyız'' Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla telefonda görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Başkan Yardımcısı, ABD’in İsrail’in güvenliğine olan değişmez bağlılığının altını çizdi” denildi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Başkan Yardımcısı, ABD’in İsrail’in güvenliğine olan değişmez bağlılığının altını çizdi” denildi.

Açıklamada Harris ve Netanyahu’nun hükümetlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) yargı yetkisini İsrail’e karşı kullanabileceği hükmüne karşı olduklarını dile getirdikleri kaydedildi.

ICC Çarşamba günü Filistin topraklarında savaş suçları işlendiği iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Savcı Fatu Bensuda konuyla ilgili yayınladığı mesajda, “Soruşturma başlatma kararı ofisteki ekibimiz tarafından yaklaşık beş yıl süren itinalı bir ön inceleme sonucunda alındı” demişti.

Mahkeme, Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına ise Şubat ayında varmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, mahkemenin kararına, “tam bir Yahudi karşıtlığı ve iki yüzlülüğün zirvesi” diyerek tepki göstermiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, ABD olarak ICC'nin açıkladığı karara sert biçimde karşı çıktıklarını söylemişti. ICC'nin bu konuda yetkisinin olmadığını belirten Price, "İsrail'i adil olmayan biçimde hedef almaya yönelik eylemlere karşı çıkma dahil, İsrail ve güvenliğine olan güçlü bağlılığımızı sürdürüyoruz" diye konuşmuştu.

Amerika’daki İsrail yanlısı lobi grupları Başkan Joe Biden’a, ICC’ye karşı eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe koyulan yaptırımları koruma çağrısı yapmıştı. Trump, ICC’ye Amerika’nın Afganistan’daki askeri eylemlerini soruşturma kararının ardından yaptırım uygulamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Annesiyle karar verir' 'Annesiyle karar verir'
Papa’dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesajPapa’dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

En Çok Okunan Haberler

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

4 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik seviye sürüyor

4 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Kritik seviye sürüyor

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Daum sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Daum sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe...

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

Son Dakika: Askeri helikopter düştü! 11 şehit

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Papa’dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj

Papa’dan tarihi Irak ziyareti öncesi mesaj

Son Dakika: Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da art arda şiddetli depremler!

Yunanistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Meghan Markle'dan İngiliz Kraliyeti'ne şok suçlama

Meghan Markle'dan İngiliz Kraliyeti'ne şok suçlama

Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı

20 timsah çiftlikten kaçtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.