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ABD’den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

25.06.2019 00:30 | Son Güncelleme

ABD, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin “uzun ve gururlu demokratik geleneğine” vurgu yapıldı ve Ekrem İmamoğlu için başarı dileğinde bulunuldu.

ABD’den İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

ABD, İstanbul’daki seçim sonuçlarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlığın bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin “uzun ve gururlu demokratik geleneğine” vurgu yapıldı ve belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu için başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye uzun geçmişe dayanan, gururlu bir demokratik geleneğe sahip. İstanbul halkı, yakın zamandaki birçok seçimde olduğu gibi (bu seçimde de) yüksek katılım göstererek demokrasilerine tam katılım sağladı. Avrupa’nın en büyük kentlerinden birini yönetme gibi zorlu bir göreve başlayan Ekrem İmamoğlu’na en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

ABD'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki açıklaması Türk hükümeti tarafından tepki görmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski sözcüsü Robert Palladino 31 Mart'taki yerel seçimlerden iki gün sonra, "Özgür ve adil seçimler her demokrasi için önemli. Buna meşru sonuçların kabul edilmesi de dahil. Bu bağlamda uzun ve gururlu bir geleneği olan Türkiye’den de daha azını beklemiyoruz” açıklamasında bulunmuştu. Palladino bu açıklamayı bakanlıktaki basın brifinginde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AK Parti'nin yaptığı itirazlara ilişkin bir soruyu yanıtlarken yapmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy ise bu açıklamaya, "Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez" sözleriyle tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD istanbul seçim Ekrem İmamoğlu

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