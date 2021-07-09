ABD’den “Kabil’de Suriyeli Savaşçı” İddiasına Yanıt

Türkiye’nin Afganistan’a Suriyeli muhalif savaşçıları göndereceği iddialarına ABD’den yanıt geldi. Savunma Bakanlığı sözcüsü, bu iddiaları teyit edemeyeceğini ancak, Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlayacak gücün uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini kaydetti

İddia muhalif unsurlara yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin internet sitesinde yer aldı.

Gözlemevi, Türk istihbaratı ile Afrin'de ya da Suriye'deki Türk kuvvetlerinin kontrolu altındaki diğer bölgelerdeki grupların liderleri arasında, savaşçıların Kabil'e gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını öne sürdü.

Türk istihbaratının bu paralı askerleri resmi sözleşmeli Türk güvenlik şirketleri aracılığıyla işe alacağından sürecin Libya ve Karabağ’da olduğundan farklı işleyeceği iddia edildi. Türkiye’nin, uluslararası toplum nezdinde iyi bir imaj çizmek ve Kabil'deki varlıklarını yasallaştırmak için bu paralı askerleri güvenlik şirketlerinde çalışan olarak kaydederek uluslararası hukuka uygun göstereceği ileri sürüldü.

Uluslararası hukuk vurgusu

Birçok basın kuruluşunun yer verdiği iddia, ABD Savunma Bakanlığı’nın günlük basın brifinginin sonunda da gündeme geldi ve sözcüye Washington’un böyle bir adıma vereceği tepki soruldu.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu yöndeki haberleri görmediğinden teyit edecek durumda olmadığını kaydetti. Havaalanındaki güvenliğin, sadece ABD’nin değil, Kabil ve Afganistan'da kalmak isteyen diğer ulusların diplomatik varlığa sahip olabilmesi için kesinlikle kritik olduğuna inandıklarını vurgulayan Kirby, görev yapacak güvenlik güçleri için de uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

Kirby, “Bu güvenlik varlığının yetkin ve yetenekli olması ve uluslararası hukukun üstünlüğüne ve uluslararası güvenlik güçleri için uygun tutum ve davranışlara tabi olması bizim için olağanüstü derecede önemli olacaktır. Bu protokollerden sorumlu olacaklar ve bu tür protokoller kapsamında da hesap verebilmeliler’’ dedi. Pentagon sözcüsü Kirby, daha fazla yorum yapmayarak toplantıyı noktaladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Suriyeli muhalif grupların üyelerinin liderlerine güvenmemeleri nedeniyle süreç, Türk istihbaratının denetiminde Eylül ayında başlayacak. Bu paralı askerlerin asıl görevi, Kabil havaalanını, devlet kurumlarını ve uluslararası güçleri korumak olacak.

Gözlemevi bu paralı askerlerin Taleban'a karşı herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını ve bu grupların Kabil'e sevki konusunda henüz bir tam bir karara varılmadığını da öne sürdü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi geçen Eylül ayında da Ermenistan ile süren çatışmada, Türkiye'nin uzun süredir müttefiki olan Azerbaycan'a 300'den fazla Suriyeli savaşçının konuşlandırdığını öne sürmüştü.

Suriye Gözlemevi direktörü Rami Abdulrahman, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada "Bu Suriyeli savaşçılar, Sultan Murad Tümeni ve Süleyman Şah Tugayı da dahil olmak üzere iki etnik Türkmen silahlı gruptan geliyor" demişti. Ankara bu iddiaları reddediyor.

