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ABD'den Kabil'deki Amerikan merkezli kuruluşa yapılan saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 20:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından ABD merkezli bir yardım kuruluşuna yapılan saldırıyı kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban tarafından ABD merkezli bir yardım kuruluşuna yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırı yapılan yerin Amerika merkezli bir yardım kuruluşu ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Kabil partneri olduğunu, Taliban tarafından yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Hedef alınan organizasyonun gençleri barışa ve diyaloğa teşvik eden ve kadınlara yönelik programlar yürüten bir kurum olduğunu ifade eden Pompeo, "Bu vahşi saldırı, bu onurlu kurumun desteklediği başkalarına hizmet ve eğitim gibi asil değerlere yapılan anlamsız bir saldırıdır." dedi.

Öte yandan, Pompeo, Afgan güvenlik güçlerine, saldırganlara müdahale ederek daha fazla insanın hayatını yitirmesine engel oldukları için teşekkür ederek, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kabil'in Şehri Nev bölgesinde ''Counterpart'' isimli uluslararası yardım kuruluşunun ofisi önünde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 4 sivil ile bir güvenlik görevlisi olmak üzere 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, iki saldırganın yardım kuruluşunun binasına girerek polisle çatışmaya başladığını, saatler süren çatışmanın ardından saldırganların etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afganistan Taliban terör saldırısı

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